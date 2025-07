Reprodução/ WPLG/ ABC News Equipes de resgate na Baía de Biscayne, EUA

Duas crianças morreram, nesta segunda-feira (28), após a colisão de uma barcaça com um veleiro que participava de um programa de vela para jovens em Miami Beach, nos Estados Unidos. As informações são do ABC News.

Segundo as autoridades, o acidente ocorreu por volta das 11h, na Baía de Biscayne, entre Monument Island e Hibiscus Island. No veleiro estavam seis pessoas — um adulto e cinco crianças, de 8 a 12 anos.

Todos foram retirados da água e levados a um hospital local. Dois menores não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital, segundo informou a Guarda Costeira dos EUA. Duas pessoas permanecem em estado crítico e outras duas não precisaram de atendimento médico.

O Miami Yacht Club confirmou que os envolvidos pertencem ao seu programa de vela para jovens. "Neste momento, os detalhes ainda estão emergindo e estamos coletando ativamente todos os fatos disponíveis", afirmou em um comunicado.





"Nossa prioridade é a segurança e o bem-estar de todos os envolvidos e estamos trabalhando em estreita colaboração com as autoridades e organizações competentes para entender a situação completamente", diz a nota.

O incidente permanece sob investigação, conduzida pela Guarda Costeira com apoio da FWC.

O capitão Frank Florio, comandante do Setor Miami da Guarda Costeira, declarou: “Nossos corações estão com as famílias das vítimas e todos os afetados por esta tragédia” . Ele afirmou ainda que a instituição realizará uma investigação minuciosa para apurar as causas do incidente e propor medidas que contribuam para evitar ocorrências semelhantes.