Um motorista registrou em vídeo o instante em que um raio atingiu seu carro durante uma tempestade no sudeste do Texas, nesta sexta-feira (25).





O incidente ocorreu na Rodovia 59, entre as cidades de Wharton e El Campo, enquanto o condutor, Austin Garland, dirigia sob forte chuva.

O vídeo mostra o exato momento em que o raio atinge o capô do veículo, seguido de um estrondo. Garland, que gravava a cena com o celular, reagiu imediatamente com um grito de surpresa. Após o impacto, ele afirmou que o raio provocou danos ao asfalto, arrancando pedaços da pista.

De acordo com Garland, a tempestade era intensa e acompanhada de múltiplos raios. Ele descreveu a situação como a mais extrema que já presenciou. O conteúdo do vídeo e seu relato foram compartilhados com a agência Storyful.





Especialistas explicam que, ao contrário da crença popular, não são os pneus de borracha que protegem os ocupantes do carro em casos de descargas elétricas.

A segurança é garantida pela estrutura metálica do veículo, que funciona como uma Gaiola de Faraday. Essa estrutura conduz a eletricidade ao redor dos passageiros e a direciona para o solo.

Segundo John Jensenius, especialista em segurança contra raios do National Lightning Safety Council, é comum que os componentes eletrônicos do carro sejam danificados por esse tipo de descarga.

Os pneus também podem ser comprometidos, podendo inclusive explodir devido à intensidade da energia recebida.