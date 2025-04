Paulo Pinto/Agência Brasil Chuva em SP





Chuvas isoladas persistem até quarta-feira (9), mantendo áreas de risco em alerta, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (7) por meteorologistas do CGE(Centro de Gerenciamento de Emergências).

Apesar do afastamento de uma frente fria, ventos que sopram do oceano para o continente devem manter o céu parcialmente nublado ao longo do dia.

Entre terça (8) e quarta-feira (9), a formação de um sistema meteorológico ao longo da costa das regiões Sul e Sudeste trará pancadas de chuva isoladas, acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Com o solo já saturado pela umidade, as autoridades recomendam cautela redobrada em locais vulneráveis, onde há potencial para transtornos. A partir de quinta-feira (10), a previsão aponta para uma estabilização do tempo.

No fim de semana, a Defesa Civil estadual ativou seu gabinete de crise para monitorar a situação e oferecer suporte rápido às comunidades afetadas pelas chuvas. Pelo menos oito municípios reportaram problemas, com destaque para Ubatuba, no litoral norte.

Entre a noite de sexta e a madrugada de sábado, chuvas intensas causaram o transbordamento de rios, deixando duas famílias desabrigadas. Um total de 19 pessoas foi levado para um abrigo de emergência instalado na Escola Municipal José Souza Simeão.

No sábado (5), a Defesa Civil enviou ajuda humanitária, incluindo 646 itens como cestas básicas, kits de higiene, materiais de limpeza, colchões, cobertores, travesseiros e lençóis, para atender às vítimas.





Litoral de São Paulo

Ainda no litoral norte, Ilhabela enfrentou a queda de 26 árvores, que atingiram vias públicas e propriedades privadas. A Estrada dos Castelhanos chegou a ser bloqueada temporariamente, mas já foi reaberta.

Uma casa foi danificada por uma das árvores, desalojando uma família. Equipes da Defesa Civil municipal seguem mobilizadas, oferecendo assistência e inspecionando áreas de risco. Não há registros de feridos.

Outras cidades, como a capital São Paulo, Natividade da Serra, Rio Grande da Serra, Santo André, Bananal e Campos do Jordão, também reportaram ocorrências relacionadas às chuvas.

Até o momento, não foram confirmados casos de pessoas feridas em nenhum dos municípios afetados.