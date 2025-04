Reprodução Tamoios foi liberada após 36 horas





Depois de mais de um dia de interdições provocadas pelas fortes chuvas, motoristas voltaram a circular pelas rodovias Tamoios e Rio-Santos . A liberação dos trechos foi concluída entre a noite de ontem (5) e o início da tarde deste domingo (6).

Principal ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte de São Paulo , a Tamoios foi parcialmente liberada ao meio-dia. A serra antiga, que estava interditada desde a noite de sexta-feira (4), agora opera no sentido descida, enquanto a nova serra é utilizada para a subida, informou a concessionária responsável pela via.

A interrupção do tráfego ocorreu por precaução, após o volume de chuva ultrapassar o limite de segurança e aumentar o risco de queda de barreiras na região. Com o solo encharcado, o temor era de que deslizamentos atingissem a pista.





Já na rodovia Rio-Santos, a liberação foi anunciada na noite de ontem (5). O último bloqueio — no trecho entre os quilômetros 455 e 473 — foi encerrado após a realização de uma inspeção técnica e a análise dos boletins meteorológicos mais recentes. A CCR RioSP, responsável pela estrada, afirmou que todo o trajeto, de 270 quilômetros, agora está livre para o tráfego. A liberação das rodovias contou com o apoio de órgãos de segurança pública.

Mesmo com o tráfego normalizado, as concessionárias alertam que a monitoração das condições climáticas continua em função do grande volume de chuvas acumuladas nos últimos dois dias, especialmente no Litoral Norte, onde cidades como Ubatuba registraram alagamentos e deixaram moradores ilhados.

Interdição



As chuvas intensas que atingiram o Sudeste neste úfim de semana causaram uma série de bloqueios em importantes rodovias da região, principalmente na Costa Verde fluminense e no interior paulista.

Na Rodovia Rio-Santos (BR-101), a concessionária CCR RioSP interditou preventivamente quatro trechos entre Angra dos Reis, Paraty e Mangaratiba no sábado (5). O solo encharcado e escorregadio elevou o risco de deslizamentos, e a decisão foi tomada para garantir a segurança dos motoristas.

Em alguns pontos, o acumulado de chuva chegou a 268 milímetros em 24 horas. As interdições foram feitas com apoio das polícias locais, em locais estratégicos para permitir que os veículos retornassem sem ficarem presos entre barreiras.

O temporal também afetou a BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Juiz de Fora (MG). Na altura do km 93, em Petrópolis, a pista de subida da serra operou em meia pista devido à queda de árvores.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o km 113 registrou alagamento parcial no sentido Rio, enquanto no sentido Minas a pista lateral do km 112 ficou totalmente submersa, exigindo desvio para a via principal. Equipes da concessionária trabalharam com bombas para drenar a água e minimizar os transtornos.

No interior de São Paulo, a Rodovia dos Tamoios, ligação crucial entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, também foi interditada por conta da instabilidade do solo. O excesso de chuva ultrapassou o limite de segurança previsto para o trecho de serra, e a concessionária optou pelo fechamento como medida preventiva.