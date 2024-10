Reprodução/X Ventania afetou negativamente o Rio Grande do Sul





Um ciclone extratropical atingiu o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (24), provocando tempestades e ventos fortes em diversas regiões. As rajadas de vento ultrapassaram 100 km/h, causando quedas de árvores, danos estruturais e interrupção no fornecimento de energia elétrica para milhares de moradores.

Entre as cidades com maiores velocidades de vento estão Igrejinha, com 133,2 km/h, Erechim, com 122 km/h, Santa Maria, com 102 km/h, Soledade e Cambará do Sul, ambas com 91 km/h. As áreas mais afetadas incluem a Região Metropolitana, o Litoral, o Norte, o Vale dos Sinos, a Serra, o Planalto e o Vale do Taquari.

No que diz respeito à energia elétrica, a tempestade deixou 262 mil pontos sem luz na área de cobertura da CEEE Equatorial e outros 264 mil pontos sob a responsabilidade da RGE.

O impacto da falta de energia foi sentido em várias regiões, incluindo a capital Porto Alegre, onde 37 árvores ou galhos foram derrubados, causando interrupções em 28 pontos de tráfego e afetando 10 estações de bombeamento de água tratada.

Na cidade de São Francisco de Assis, o vento arrancou o telhado de um galpão de uma cooperativa agrícola, sem registro de feridos.

Em Santa Maria, ventos de 104 km/h derrubaram árvores e causaram estragos em estruturas, incluindo o Hospital Casa de Saúde e a UPA 24 Horas.

Outras cidades, como Cacequi, Rosário do Sul e Ibirubá, também registraram danos e falta de energia em alguns bairros.





UFRGS suspendeu aulas presenciais

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) suspendeu as atividades presenciais devido aos efeitos da tempestade, e Porto Alegre enfrentou problemas com fios elétricos caídos e banheiros químicos deslocados pelo vento.

A previsão meteorológica alerta para a formação de uma nova frente fria, com temporais, risco de granizo e ventos de até 100 km/h em áreas isoladas.

A faixa leste do estado pode enfrentar ventos de até 85 km/h, enquanto Missões, Fronteira Oeste, Campanha e Sul devem registrar rajadas de até 70 km/h, com aviso de nível vermelho para tempestades emitido pelas autoridades.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.