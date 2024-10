Reprodução / GloboNews - 18.01.2024 São Paulo em estado de atenção para chuvas fortes

Nesta quinta-feira (24), as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil estarão sob alerta de tempestades , de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) . As chuvas intensas são causadas pela atuação de um ciclone extratropical no Oceano Atlântico, e o MetSul Meteorologia prevê ventos fortes e tempestades severas com potencial de causar danos até sexta-feira (25).

O Inmet informou que 14 estados serão afetados por chuvas intensas ou tempestades hoje, incluindo Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins, além do Distrito Federal.

Dentre esses, cinco estados têm bandeiras laranja (indicado "perigo") ou vermelha (indicado "grande perigo"): Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul.

O alerta indica a possibilidade de chuvas de até 100 mm por dia e ventos que podem alcançar 100 km/h. Nas áreas marcadas em vermelho, há um grande risco de danos em edificações, interrupções no fornecimento de energia elétrica, destruição de plantações, quedas de árvores, alagamentos e problemas no transporte rodoviário.

Ciclone Extratropical

Um ciclone extratropical é um fenômeno meteorológico resultante de um forte contraste térmico entre diferentes massas de ar, criando uma área de baixa pressão que favorece a formação de nuvens carregadas, resultando em chuvas intensas e rajadas de vento superiores a 100 km/h em seu núcleo.

Embora esses ciclones sejam comuns na região que abrange Argentina, Uruguai e Brasil, especialmente durante o inverno, também podem ocorrer na primavera devido ao encontro de massas de ar quente e frio.

A proximidade do ciclone com a costa e a queda acentuada da pressão atmosférica em seu centro aumentarão os riscos associados a esse fenômeno. A instabilidade climática deve ser mais intensa entre quarta (23) e sexta-feira (25), quando o ciclone se consolidará e se intensificará, segundo o MetSul.



