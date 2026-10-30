Divulgação Trem da Linha 7-Rubi

A Linha 7-Rubi, da concessionária TIC Trens, opera com a velocidade reduzida entre a estação Vila Clarice, no distrito de Pirituba, na Zona Noroeste de São Paulo, e a estação Caieiras, localizada no município de mesmo nome, na Região Metropolitana. O problema se dá devido à queda de uma árvore na via.

A falha começou por volta das 11h14, na região de Perus. Por conta da interrupção do trajeto, os trens entre as estações circulam em via única, com o embarque e desembarque dos passageiros acontecendo pela mesma plataforma.

Além da velocidade reduzida, as composições também estão com maior tempo de parada nas estações.

Em nota divulgada ao iG, a TIC Trens afirmou que equipes de manutenção da concessionária já estão atuando para restabelecer a operação o mais breve possível. Segundo o site da concessionária, a operação foi normalizada por volta de 12h20, mas, os efeitos da falha ainda podem ser vistos pelos passageiros.







Segunda vez na semana

Um problema igual foi registrado na mesma linha durante esta semana, na segunda-feira(26). Na situação, a árvore havia caído na linha por volta das 5h40 da manhã, entre as estações Botojuru e Campo Limpo Paulista, próximo ao final da linha, no município de Jundiaí, no interior de São Paulo.

Assim como o problema atual, o embarque e desembarque dos passageiros foi feito por uma única plataforma e as composições circulavam na mesma via.

A Linha

A Linha 7-Rubi é, atualmente, a linha de trens de passageiros mais longa de São Paulo, com quase 60 km de extensão. O trajeto é o único que possui estações fora da Região Metropolitana de São Paulo, ligando a estação Palmeiras- Barra Funda, na Zona Oeste da capital, até o município de Jundiaí, no interior do estado.

Hoje, o trajeto da ferrovia 7-Rubi faz conexões com 6 diferentes linhas, com 5 delas sendo somente na estação Palmeiras-Barra Funda, são elas: 3-Vermelha, 8-Diamante, 10-Turquesa, 11-Coral e Expresso Aeroporto; através da estação Água Branca, a linha também terá uma integração com a Linha 6-Laranja, que ainda está em construção.

Os trilhos pertenciam anteriormente à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e foram concedidos à TIC Trens em fevereiro de 2024. Atualmente, a linha conta com 17 estações e atende cerca de 400 mil passageiros diariamente.

