Reprodução/Il Dolomiti/Brigata Alpina Julia – Esercito Italiano Trabalhos para neutralização e remoção dos materiais foram concluídos no dia 16 de outubro pela Brigada Alpina do Exército Italiano

Geleiras derretidas nos Alpes italianos revelaram centenas de munições que permaneciam no lugar desde conflitos da Primeira Guerra Mundial. 250 artefatos explosivos foram removidos em operação militar da brigada alpina do exército italiano ao longo de diferentes pontos de Trentino-Alto Ádige, ao norte da Itália.

Conforme Il Dolomiti, a Brigada Alpina Julia, do Exército Italiano, concluiu os trabalhos para localizar e remover os materiais no dia 16 de outubro. Dentre os explosivos, projéteis de artilharia italianos e bombas de fabricação francesa.

Alguns dos objetos foram preservados por mais de um século sob o gelo. Um dos locais mais críticos foi o Canal San Bovo, onde 55 materiais foram neutralizados, incluindo 37 bombas francesas.





Guerra branca

Os projéteis encontrados têm relação com a chamada Guerra Branca, conflitos travados na região dos Alpes italianos entre tropas austro-húngaras e italianas nos anos de 1915 a 1918.

O terreno foi transformado em um campo de batalha, onde soldados enfrentaram temperaturas extremas, avalanches, altitude e dificuldade de deslocamento enquanto buscavam melhores pontos para instalar artilharias.

O gelo preservou as marcas da guerra por cerca de 100 anos até que montanhistas notassem a presença dos materiais e reportasse às autoridades, que iniciaram a operação. A exposição das bombas é uma consequência do derretimento do gelo.

Segundo a Brigada Alpina, materiais de guerra ficam visíveis novamente todos os anos durante o verão e até parte do outono. Contudo, a remoção só pode acontecer até o fim do verão, enquanto não existe risco de nevascas.

As operações de remoção foram motivadas pelo risco que as munições oferecem aos trilheiros e pessoas que frequentam a região das montanhas. Foi necessário identificar e desativar os explosivos.

A orientação é que seja mantida distância de qualquer objeto estranho e proceder imediatamente com notificação a autoridades. Apesar do risco, fotografar os materiais pode ajudar a agilizar na identificação.

Risco para trilheiros

Durante os trabalhos de remoção, uma das trilhas em trecho entre o pico Cima del Frate e a passagem Forcella Fierollo foi fechado temporariamente pela segurança dos montanhistas. O local é um dos mais frequentados e continha um conjunto de projéteis de artilharia de 75 milímetros.

O aparecimento dos materiais bélicos ocorre durante o verão europeu. Boa parte dos explosivos foi identificada após uma série de relatos de excursões e pessoas que realizaram passeios na região.

O primeiro item do tipo identificado neste ano, porém, foi em junho. Um projétil de 90 milímetros estava ao pé de uma árvore e só foi visto por conta da uma coincidência: um acidente de carro na região de Caldonazzo.

O carro caiu em um barranco próximo da vegetação e bombeiros avistaram o material durante os trabalhos de remoção do veículo.