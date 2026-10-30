Reprodução Fernando Sastre Filho.

O empresário Fernando Sastre foi condenado a 17 anos, um mês e 10 dias de prisão em regime fechado pela morte do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos; o empresário também está proibido de dirigir e não poderá recorrer em liberdade. A sentença foi proferida pelo Tribunal do Júri de São Paulo, no qual os jurados o consideraram culpado de homicídio doloso qualificado (quando há intenção de matar) e de lesão corporal gravíssima qualificada.

O caso ocorreu no dia 31 de março de 2024, quando o acusado provocou um acidente de trânsito após ter bebido, na Avenida Salim Farah Maluf. Na ocasião, além da morte do motorista, o acidente também resultou em ferimentos graves ao amigo que estava com ele no banco do passageiro do carro de luxo, Marcus Vinicius Machado Rocha.

O julgamento

A acusação sustentou que Sastre dirigia embriagado e em alta velocidade. Segundo o laudo do Instituto de Criminalística, o carro estava a cerca de 136 km/h no momento do impacto, num trecho em que o limite é de 50 km/h. O júri começou na quarta-feira (28), no Fórum Criminal da Barra Funda; das 14 testemunhas convidadas a depor, 11 foram ouvidas até a decisão.

No primeiro dia, quando nove pessoas foram ouvidas, testemunhas reforçaram a tese de que o réu havia bebido antes de assumir o volante. O amigo que estava no Porsche e também se feriu, foi ouvido como testemunha e como vítima; ele contou que Sastre estava alterado e que entrou no carro por não querer deixá-lo sozinho. A ex-namorada do amigo ferido também foi ouvida, por videoconferência, e disse que o empresário estava cambaleante antes de dirigir.

Lucas, filho de Ornaldo, descreveu o aperto financeiro da família depois da morte do pai. De acordo com o depoimento, ele, a mãe e os dois irmãos chegaram a receber cestas básicas doadas por parentes e por uma igreja evangélica para se alimentar, e o banco continuou cobrando as parcelas do carro envolvido no acidente, que era financiado.

O segundo dia teve como primeiros depoimentos o da policial militar Daisy Aparecida Cardoso Romão e o do perito Alfredo Vieira das Neves. Sastre também foi ouvido.





Policial, perito e defesa

Daisy, que liberou Fernando da cena do crime sem que ele fizesse o teste do bafômetro, contou que foi enganada pela mãe do empresário, que pediu para levar o filho ao hospital por causa de um pequeno sangramento no nariz, mas seguiu com ele para casa.

A policial explicou que autorizou a saída de ambos porque o Samu já havia deixado o local, embora os bombeiros ainda estivessem lá, e que não pediu escolta para acompanhar o deslocamento até o hospital. Daisy também afirmou que Sastre parecia confuso, mas não alcoolizado.

Depois da liberação, um colega dela ligou para a mãe, já que o filho não estava no Hospital São Luiz, no qual a responsável havia indicado que iriam; ela então, passou o endereço de outra unidade, onde também não foram encontrados. A PM alegou que a viatura não tinha um etilômetro e não soube dizer se a habilitação do réu foi recolhida.

Em seu depoimento, o perito criminal Alfredo Vieira das Neves, contratado pela família, tentou explicar a colisão com base em imagens e levantou a hipótese de falhas no Porsche. O assistente técnico do Ministério Público contestou o material, que na visão da acusação divergia do usado na análise particular, e o órgão pediu abertura de inquérito por suspeita de falsidade ideológica. A juíza negou o pedido por entender que a iniciativa cabia ao próprio MP, que em seguida anunciou que abriria a investigação.

A defesa, conduzida pelo advogado Jonas Marzagão, argumentou que Sastre é o único motorista envolvido em acidente fatal que continua preso em São Paulo, enquanto réus em casos parecidos, até com bafômetro positivo e fuga, respondem em liberdade. Segundo ele, o teste não foi feito porque a polícia não tinha o aparelho.

O advogado também afirmou que o cliente só não pediu socorro “porque outras pessoas haviam telefonado e pedido, enquanto era retirado do carro”. Jonas concluiu afirmando que Sastre teria permanecido no local até que fosse liberado pelas autoridades.

Confissão do motorista

Depois, foi a vez do próprio réu, que mudou de postura e afirmou que queria “dizer a verdade”, pediu perdão às famílias e confessou, chorando, que havia ingerido bebida alcoólica; até então, Sastre afirmava ter tomado apenas água naquela noite.

Em seu depoimento, Sastre disse que sofre muito com o ocorrido e afirmou que nunca queria ter provocado aquele acidente. O acusado afirmou também que queria aproveitar o momento para "pedir com todo respeito, perdão para as vítimas, para as famílias".

Fernando então lamentou ter provocado o acidente, e afirmou que só pode imaginar a dor e sofrimento que causou, lembrando que Ornaldo, a vítima, tinha quase a idade de seu próprio pai: “Posso imaginar o que eles estão sentido e toda a devastação", concluiu.

