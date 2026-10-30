Foto: Reprodução/ Divulgação Mais de 20 mil objetos já foram esquecidos nos trens de SP em 2026

Uma dentadura, uma guitarra, uma bicicleta e até uma cadeira de rodas. Esses são alguns dos objetos que passageiros esqueceram nos trens e metrôs de São Paulo. Entre janeiro e setembro de 2026, o serviço de Achados e Perdidos da Motiva Trilhos registrou 20.162 itens nas Linhas 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda. No mesmo período, a empresa contabilizou 5.435 atendimentos, um aumento de 17,4% em relação aos nove primeiros meses de 2025.

Além dos objetos inusitados, a lista reúne itens mais comuns na rotina dos passageiros, como documentos, cartões, roupas e celulares. Apesar da variedade, nem todos conseguem voltar para as mãos dos donos. Entre janeiro e setembro deste ano, a operação registrou a devolução de 1.364 pertences aos clientes.

O serviço recebe, identifica e armazena os objetos encontrados nas estações e nos trens. Dessa forma, os passageiros podem consultar os canais de atendimento e verificar se alguém localizou seus pertences.

Roupas e cartões lideram os esquecimentos

Nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, as roupas lideraram o ranking de objetos registrados entre janeiro e agosto, com 2.174 ocorrências. Em seguida, aparecem os cartões bancários, com 1.266 registros, e os documentos, com mais de 1.100 casos.

Já na Linha 5-Lilás, os cartões de transporte, bancários e de refeição ocuparam a primeira posição, com 3.850 registros no mesmo período. Os documentos apareceram na sequência, com 1.302 ocorrências.

Segundo Everton Trindade, diretor executivo das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, a equipe registra, classifica e armazena cada objeto para facilitar a identificação e a retirada pelos proprietários.

“Cada item encontrado passa por registro, classificação e armazenamento, o que permite dar mais segurança ao cliente no momento da busca e da retirada. Esse cuidado é essencial porque muitos objetos têm valor pessoal ou são documentos importantes para a rotina das pessoas”, ressalta.

Na avaliação de Fábio Silva, gerente-executivo de atendimento das Linhas 4-Amarela e 5-Lilás, os dados mostram a frequência dos esquecimentos durante os deslocamentos.

“Os números mostram como pequenos esquecimentos fazem parte da rotina de deslocamento dos clientes. Cartões, documentos e roupas aparecem com frequência, por isso reforçamos a importância de procurar os canais oficiais da linha assim que a pessoa perceber a perda de um pertence”, afirma.

Foto: Reprodução/ Divulgação Item encontrado perdido nas linhas da Motiva





Objetos não retirados ganham destino solidário

Quem não consegue recuperar o pertence dentro do prazo estabelecido também precisa ficar atento: a Motiva Trilhos mantém os objetos armazenados por até 90 dias, contados a partir da entrada na central de Achados e Perdidos. Depois desse período, a empresa encaminha os itens não retirados para instituições parceiras.

Entre janeiro e setembro de 2026, a concessionária doou 4.251 objetos. Desse total, 3.974 vieram das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, enquanto outros 277 pertenciam ao acervo da Linha 5-Lilás.

Além disso, o levantamento acumulado desde 2024 mostra a dimensão dessa iniciativa. Até setembro de 2026, a Motiva Trilhos registrou a doação de 27.744 itens a instituições parceiras.

Em São Paulo, entre as entidades beneficiadas estão as unidades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jandira e Taboão da Serra, o Instituto Jô Clemente e o Lar Jesus Entre as Crianças, em Osasco.





Onde procurar objetos perdidos nas linhas

Quem perceber que esqueceu algum pertence deve procurar os canais oficiais de atendimento da respectiva linha. A consulta permite verificar se o objeto foi encontrado e receber orientações sobre identificação e retirada.

Nas Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, o setor de Achados e Perdidos funciona na Estação Osasco, na Praça Antônio Menck, no Centro.

Já na Linha 5-Lilás, o atendimento ocorre na Estação Adolfo Pinheiro, localizada na Avenida Adolfo Pinheiro, 301.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, exceto feriados. Portanto, quem perdeu algum pertence precisa considerar o prazo máximo de 90 dias para tentar recuperá-lo.