Divulgação TIC Trens Linha 7-Rubi

A Linha 7-Rubi, comandada pela concessionária TIC Trens, opera com velocidade reduzida nesta segunda-feira (26) após a queda de uma árvore nos trilhos. O problema aconteceu entre as estações Botojuru e Campo Limpo Paulista, próximo ao final da linha, no município de Jundiaí, no interior de São Paulo.

Para a retirada da árvore e reparos na via, o embarque e o desembarque de passageiros nas duas estações está sendo feito pela mesma plataforma, com as composições realizando as viagens em uma única via. De acordo com a TIC Trens, os passageiros que desejam chegar à capital, devem desembarcar na Estação Francisco Morato e trocar de trem.

Em nota ao iG, a concessionária afirma que o problema foi percebido por volta das 5h45 da manhã, mas na plataforma digital da companhia, a operação ainda consta como “Velocidade Reduzida”; a nota não forneceu informações sobre uma previsão para a conclusão da manutenção.

De acordo com a TIC Trens, equipes de manutenção foram acionadas e “atuam para restabelecer a operação o mais breve possível.”

A Linha

A Linha 7-Rubi é, atualmente, a linha de trens de passageiros mais longa de São Paulo, com quase 60 km de extensão. O trajeto é o único que possui estações fora da Região Metropolitana de São Paulo, ligando a estação Palmeiras- Barra Funda, na Zona Oeste da capital, até o município de Jundiaí, no interior do estado.

Hoje, o trajeto da ferrovia 7-Rubi faz conexões com 6 diferentes linhas, com 5 delas sendo somente na estação Palmeiras-Barra Funda, são elas: 3-Vermelha, 8-Diamante, 10-Turquesa, 11-Coral e 13-Jade (ou Expresso Aeroporto); através da estação Água Branca, a linha também terá uma integração com a Linha 6-Laranja, que ainda está em construção.

Os trilhos pertenciam anteriormente à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e foram concedidos à TIC Trens em fevereiro de 2024. Atualmente, a linha conta com 17 estações e atende cerca de 400 mil passageiros diariamente.

