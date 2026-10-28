Divulgação/ Alesp Deputado estadual Marcelo Aguiar (PL)

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) pediu ao Tribunal de Justiça (TJSP) que envie o caso do deputado estadual Marcelo Aguiar (PL), investigado por disparar uma arma de fogo dentro de um bar, à primeira instância. O caso aconteceu no Itaim Bibi, na Zona Oeste da capital paulista, na madrugada de 19 de outubro, e foi inicialmente classificado como um disparo acidental.

O MP entende que o caso deve tramitar em uma Vara Criminal da capital, sem a prerrogativa de foro privilegiado no TJ-SP, uma vez que, de acordo com o órgão, o episódio aconteceu em um estabelecimento comercial e não deveria estar relacionado ao e xercício do mandato do deputado dentro da Assembleia Legislativa (Alesp).

Relembre o caso

O deputado estadual Marcelo Aguiar foi detido quando disparou uma arma dentro da casa noturna Santo Cupido. Testemunhas disseram que o homem estava bêbado e começou a incomodar as pessoas na boate.

Segundo relatos, logo depois uma confusão foi iniciada e o deputado teria caído no chão, causando a arma dele a disparar acidentalmente com o impacto da queda. O tiro atingiu de raspão o pé do jornalista e apresentador Fred Bruno, de 37 anos.

Marcelo foi encaminhado ao 14º Distrito Policial (Pinheiros) com o apoio de policiais; o estado de embriaguez do parlamentar foi constatado pelos agentes. A arma, da qual Aguiar tem o porte federal, foi apreendida pelos oficiais e encaminhada para perícia.

Um veículo com a placa oficial da Alesp também foi apreendido pela polícia, mas, de acordo com a página da Assembleia Legislativa de São Paulo, o carro não está presente na lista de veículos oficiais vinculados ao deputado. O parlamentar foi liberado pois tem imunidade política.

A assessoria de Marcelo Aguiar afirmou que Marcelo estava sob o efeito de remédios fortes e que em nenhum momento foi preso, apenas foi levado para esclarecer o ocorrido.

Posteriormente, o Diário Oficial publicou, na sexta-feira (23), que o deputado requereu uma licença médica remunerada de duas semanas da Alesp; o pedido prevê afastamento de 19 de outubro- dia em que Marcelo foi detido- a 1º de novembro, para tratamento de saúde. A publicação não esclarece o motivo do afastamento nem o estado de saúde do parlamentar.

A ocorrência foi registrada inicialmente como disparo de arma de fogo. Depois que a advogada de Fred Bruno apresentou uma petição, a Polícia Civil incluiu o crime de lesão corporal no boletim, e o apresentador passou a constar oficialmente como vítima. A corporação também emitiu uma guia para que ele faça exame no Instituto Médico Legal (IML) para constatar as lesões. A inclusão da lesão corporal no registro não significa que o deputado tenha sido indiciado.

