Reprodução/SPTV + Divulgação Marcelo Aguiar detido em SP

O deputado estadual Marcelo Aguiar (PL) foi detido na madrugada desta segunda-feira (19) após disparar uma arma que ele portava dentro de uma casa noturna no Itaim Bibi, bairro nobre na Zona Oeste de São Paulo.

Testemunhas disseram que o homem estava bêbado e começou a incomodar as pessoas na boate. Segundo relatos, logo depois começou uma confusão e o deputado teria caído no chão e a arma dee teria disparado acidentalmente com o impacto da queda.

Marcelo foi encaminhado ao 14º Distrito Policial (Pinheiros) com o apoio de policiais, o estado de embriaguez do parlamentar foi constatado pelos agentes. A arma foi apreendida pelos oficiais e encaminhada para a perícia. Aguiar tem o porte federal da arma. As informações são do SPTV.

Um veículo com a placa oficial da Alesp também foi apreendido pela polícia, mas, de acordo com a página da Assembleia Legislativa de São Paulo, o carro não está presente na lista de veículos oficiais vinculados ao deputado. O parlamentar foi liberado pois tem imunidade política.





A assessoria de Marcelo Aguiar afirmou que Marcelo estava sob o efeito de remédios fortes e que em nenhum momento foi preso, apenas foi levado para esclarecer o ocorrido.

Quem é Marcelo Aguiar

De acordo com informações da Alesp, Marcelo Theodoro de Aguiar nasceu em 1973 em São Paulo e é formado em Economia e Gestão Pública. O deputado passa uma mensagem de valores cristãos, defesa da família e proteção de crianças e adolescentes.

Atualmente, Marcelo é deputado estadual e membro titular da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Aguiar foi eleito vereador da capital paulista em 2008 e, posteriormente, deputado federal em 2010, cargo que ocupou por dois mandatos. Na eleição atual, o deputado não conseguiu se reeleger, mas ficou como suplente para a próxima legislatura após receber 37.585 votos.

Antes de entrar no núcleo político, Marcelo era cantor sertanejo e tinha uma carreira de sucesso na área. Com a convenção ao cristianismo, seus novos projetos passaram a focar em música cristã contemporânea.

O deputado é casado e pai de dois filhos

