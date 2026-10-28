Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação Comboio com mais de 500 toneladas passa por ponte na BR-262

Um comboio que transporta um transformador de 520 toneladas chamou a atenção durante a passagem por Córrego Danta, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta terça-feira (27). Com 98 metros de comprimento, a composição saiu de Jundiaí, no interior de São Paulo, e segue em direção a Barra, na Bahia, onde fica o destino da carga.

O transporte de grandes dimensões passou pela BR-262 e acessou a BR-354, no sentido de Patos de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a previsão é de que a viagem completa dure cerca de 20 dias.

Foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação Comboio com transformador de 520 toneladas passa pelo Centro-Oeste de MG rumo a usina eólica





Carga exige operação especial nas rodovias

A movimentação do comboio exige cuidados especiais devido ao peso e às dimensões da estrutura transportada. Durante o percurso pela BR-262, a composição contou com escolta da PRF. Depois de acessar a BR-354, a responsabilidade pelo acompanhamento passou para a Polícia Militar (PM).

De acordo com a PRF, o conjunto retomou a viagem na manhã de terça-feira, após passar a noite estacionado em um posto de combustíveis às margens da BR-262.

A mudança de rodovia ocorreu no quilômetro 571, na região do Trevo da Estalagem, em Córrego Danta.

Trânsito chegou a ser interrompido

Na segunda-feira (26), a PRF interrompeu totalmente o tráfego na BR-262 por cerca de 40 minutos, entre 17h20 e 18h. A medida foi necessária para permitir a entrada segura do comboio na rodovia federal, no entroncamento com a BR-354.

Depois da manobra, a carga seguiu pela BR-262 até o quilômetro 568, onde permaneceu estacionada durante a noite, no Posto Minas Gerais.

Segundo a corporação, o trânsito na BR-262 já está normalizado nos dois sentidos, sem restrições.

Transformador tem dimensões impressionantes

O equipamento transportado tem dimensões muito superiores às de veículos de carga convencionais. Confira as medidas informadas pela PRF:

Peso total: 520 toneladas;

Comprimento: 98 metros;

Largura: 6,5 metros;

Altura: 5,5 metros.

A corporação recomenda atenção redobrada aos motoristas que trafegam pela BR-354, em Córrego Danta e na região do Alto Paranaíba, por causa da circulação do comboio.

A orientação é respeitar a sinalização e as instruções dos agentes responsáveis pela escolta, além de manter distância segura da composição durante o deslocamento.