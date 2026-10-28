Reprodução Homem teria agarrado a criança pelo pescoço e o chamado de "bandidinho"

A mãe de um adolescente de 12 anos procurou a Polícia Civil para registrar uma ocorrência contra um homem que teria segurado o filho pelo pescoço e o puxado com violência em Goiânia. O episódio ocorreu na noite de domingo (25), depois de o menino jogar uma pedra no portão de uma casa vizinha. Após segurar a criança, o homem teria chamado ele de "bandidinho".





De acordo com o relato apresentado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), o garoto estava na calçada com outros dois amigos. Um morador de um condomínio próximo viu a situação pela janela do apartamento e desceu para repreender o grupo. Os outros dois adolescentes correram, enquanto o menino permaneceu no local.

Ainda conforme o registro, o homem segurou o adolescente pela nuca e o conduziu em direção ao condomínio. A mulher responsável pela casa cujo portão havia sido atingido pela pedra acompanhou os dois durante o percurso.

O menino pediu para ser solto e disse que estava sentindo dor. Segundo o relato à polícia, o morador se recusou a soltá-lo e o chamou de “bandidinho”. Quando o adolescente tentou se desvencilhar, teria sido puxado novamente com violência.

Ao chegar ao condomínio, o garoto conseguiu telefonar para o cunhado, que mora no mesmo prédio. O familiar desceu para verificar o que havia acontecido, e a mãe foi informada sobre o episódio.



