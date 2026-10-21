Divulgação/Governo de SP Trem da Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo

Os eleitores que vão às urnas no segundo turno das eleições neste domingo (25) e precisam utilizar o transporte público sobre trilhos (trens e metrôs) ou ônibus metropolitanos da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) terão gratuidade nas catracas na capital paulista e na região metropolitana. A medida atende ao Decreto Estadual nº 70.916/2026 e à Resolução nº 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Como ocorreu no primeiro turno, os passageiros poderão viajar sem pagar tarifa das 6h às 20h nas linhas operadas por CPTM, Metrô, Motiva, TIC Trens e Trívia Trens, assim como nos ônibus metropolitanos gerenciados pela Artesp.

Segundo a Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM), as operadoras de trilhos terão trens reservas a postos em pontos estratégicos, com monitoramento constante e reforço de frota se houver necessidade. O quadro de funcionários nas estações também será reforçado para auxiliar no atendimento.





Os ônibus da SPTrans também terão gratuidade?

No caso dos ônibus municipais da capital paulista, a gratuidade é a partir das 23h59 do sábado até 0h do domingo. É só encostar o cartão Bilhete Único no validador para liberar a catraca. Caso o passageiro não tenha o Bilhete Único, pode solicitar ao cobrador a liberação da catraca.

Quem for votar de bike pode usar o trem e o metrô?



Aos sábados, domingos e feriados, o embarque com bicicletas nos trens e metrôs é liberado durante todo o horário de operação. A STM orienta que as bikes devem ser de tamanho convencional ou, caso sejam elétricas, com dimensões semelhantes às tradicionais.

Já de segunda a sexta-feira, o embarque é permitido das 10h às 16h e a partir das 21h até o encerramento das viagens. Nos trens, o embarque da bicicleta é restrito ao último vagão, com limite de até quatro bikes por viagem.