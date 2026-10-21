Reprodução Indecisos dobram e chegam a 14% na pesquisa da Quaest

O percentual de eleitores indecisos dobrou e chegou a 14% na pesquisa espontânea da Quaest sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (21), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) empatados, com 40% das intenções de voto cada um.

O índice de indecisos representa um aumento em relação à semana anterior e chama a atenção na reta final da disputa, cuja votação está marcada para domingo (25).

Na pesquisa espontânea, os entrevistados respondem em quem pretendem votar sem receber uma lista prévia com os nomes dos candidatos. O formato permite observar quais candidaturas são lembradas diretamente pelos eleitores.

A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O que mostra a pesquisa Quaest

O levantamento aponta empate entre Lula e Flávio Bolsonaro na pergunta espontânea sobre a disputa presidencial. Os dois candidatos registraram 40% das intenções de voto, enquanto a parcela de indecisos chegou a 14%.

A pesquisa também indica uma mudança no comportamento dos entrevistados em comparação com a semana anterior, quando o percentual de indecisos era de 7%.

A duas semanas do fim da campanha e a poucos dias da votação, o resultado coloca em evidência o contingente de eleitores que ainda não declarou espontaneamente uma escolha.

O que é pesquisa espontânea

A pesquisa espontânea é aquela em que o entrevistador pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar previamente os nomes dos candidatos.

Esse modelo se diferencia da pesquisa estimulada, na qual os entrevistados recebem uma lista de opções e indicam sua preferência entre os nomes apresentados.

Na modalidade espontânea, o eleitor precisa se lembrar do candidato por conta própria. Por isso, o levantamento pode ajudar a identificar o grau de lembrança das candidaturas e a parcela de pessoas que ainda não manifesta uma escolha.

O percentual de indecisos nesse tipo de pesquisa não significa necessariamente que todos esses eleitores deixarão para decidir o voto no último momento. Alguns podem ter preferência, mas não mencioná-la espontaneamente.





Como interpretar a margem de erro

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Isso significa que as estimativas estão sujeitas a uma variação amostral dentro desse intervalo, considerando os parâmetros do levantamento.

Com Lula e Flávio Bolsonaro registrando 40% cada um, os números indicam empate na pesquisa espontânea. Contudo, a margem de erro não deve ser interpretada como uma garantia de que o resultado das urnas ficará dentro de determinada faixa.

As intenções de voto também podem mudar até domingo (25), quando os eleitores irão às urnas para decidir o segundo turno da eleição presidencial.