Banco de Imagens da Motiva No domingo do 1° turno das eleições, a estação Capão Redondo (Linha 5-Lilás) movimentou quase 38 mil passageiros

As linhas operadas pela ViaMobilidade (Linha 8-Diamante) e (Linha 9-Esmeralda) e Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás da Motiva registraram a movimentação de quase 1 milhão de passageiros transportados gratuitamente durante o primeiro turno das eleições , realizado no último domingo (4), na capital paulista e na região metropolitana. A medida atendeu ao Decreto nº 70.916/2026, do Governo de São Paulo, e à Resolução nº 23.751/2026, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Todas as linhas operaram com catraca livre das 6h às 20h. Segundo a concessionária, a Linha 4-Amarela (Luz – Vila Sônia) contabilizou mais de 446 mil embarques. Já a Linha 5-Lilás (Capão Redondo – Chácara Klabin) registrou mais de 214 mil entradas — volume 31,3% superior ao de um domingo comum (cuja média é de 163,3 mil) e 2,1% acima do verificado no primeiro turno das eleições de 2024 (210 mil).





Nas Linhas 8-Diamante (Júlio Prestes – Itapevi) e 9-Esmeralda (Osasco – Varginha), 265,9 mil passageiros foram transportados ao longo do dia. O número representa um crescimento de cerca de 3% em comparação aos 220,4 mil passageiros registrados no domingo anterior.

Quais foram as estações mais movimentadas?

A Estação Capão Redondo liderou a movimentação, com 37,7 mil embarques no domingo de votação — alta de 32% em relação a um domingo comum. Em seguida, destacaram-se as estações Palmeiras-Barra Funda, com 33 mil clientes, e Santo Amaro (que faz integração com a Linha 5-Lilás), com quase 32 mil acessos.