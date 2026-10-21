Reprodução Bebê abandonado em córrego segue internado na Maternidade de Campinas

Um recém-nascido encontrado às margens de um córrego em Cosmópolis, no interior de São Paulo, permanece i nternado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal da Maternidade de Campinas. O menino foi localizado na madrugada de terça-feira (20), ainda com o cordão umbilical, e apresentava cortes profundos na região do tórax.

A Polícia Civil investiga o caso e passou a considerar a hipótese de tentativa de homicídio, diante das condições em que a criança foi encontrada. Inicialmente, a ocorrência havia sido registrada como abandono de incapaz.

Bebê foi encontrado por morador

O recém-nascido foi localizado em uma viela na Rua Guilhermina Kovaleski, no Parque Dona Esther, em Cosmópolis. O local, próximo a um córrego, é utilizado para descarte irregular de lixo.

Segundo as informações divulgadas, um morador da região foi alertado por uma pessoa ainda não identificada, que bateu em seu portão e avisou que um bebê havia sido deixado perto do córrego.

Daniel Pereira de Lima contou que, ao ouvir o choro, inicialmente pensou que fosse um gato. Ao se aproximar para verificar a origem do som, encontrou a criança.

O morador pegou o recém-nascido, entregou o bebê à esposa e acionou as equipes de socorro.

Criança apresentava sinais de hipotermia

De acordo com o relato de Naiara Antônia Fonseca, esposa de Daniel, o menino estava sem roupas, com a coloração da pele arroxeada e a temperatura corporal abaixo do normal. Ela também percebeu ferimentos na região do abdômen.

A Polícia Militar informou que o bebê ainda estava com o cordão umbilical quando foi encontrado. A suspeita médica é de que o nascimento tenha ocorrido cerca de uma hora antes de a criança ser localizada.

Após o primeiro atendimento em um hospital de Cosmópolis, o recém-nascido foi estabilizado e transferido para a Maternidade de Campinas, onde permanece sob cuidados intensivos.

Os médicos identificaram cortes profundos na região do tórax. A gravidade do quadro exigiu a transferência para uma unidade com estrutura especializada no atendimento neonatal.

Polícia investiga origem dos ferimentos

A Polícia Civil de Cosmópolis apura as circunstâncias do abandono e tenta esclarecer quem deixou o bebê no local.

Segundo o delegado Marco Antônio Pozeti, ainda são necessários exames e laudos periciais para determinar a origem dos ferimentos. A investigação busca esclarecer se os cortes foram provocados antes, durante ou depois do nascimento, ou se têm relação com o próprio parto.

A polícia também realizou diligências em unidades de saúde que acompanham gestantes na região. Até as informações divulgadas na terça-feira (20), as visitas não haviam identificado nenhuma situação suspeita.

A classificação do caso como tentativa de homicídio considera as condições em que o recém-nascido foi encontrado e o risco ao qual foi exposto. A investigação deverá reunir os resultados dos exames e outros elementos para esclarecer o ocorrido.

Conselho Tutelar acompanha a ocorrência

O Conselho Tutelar de Cosmópolis acompanha o caso e informou que acionou a Vara da Infância e da Juventude.

A investigação continua para identificar a pessoa responsável pelo abandono e esclarecer as circunstâncias do caso.