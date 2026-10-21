Reprodução/ Agência SP Céu nublado em São Paulo

A cidade de São Paulo segue com o mesmo cenário meteorológico apresentado durante o início da semana: baixas temperaturas e estabilidade. Na manhã desta quarta-feira (21), o céu amanheceu nublado e os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo registraram uma temperatura média de 14°C na capital.

Com o passar das horas, o sol deve aparecer entre as nuvens e favorece a elevação gradual das temperaturas, mas não há evidências de que a máxima tenha um alcance significativo, podendo chegar aos 23°C; os índices de umidade do ar devem permanecer acima dos 55%.

De acordo com a Defesa Civil, o tempo estável se dá devido a atuação de uma massa de ar seco sobre o estado de São Paulo e alerta os demais municípios a ficarem atentos para possíveis diminuições na porcentagem da umidade, especialmente nas regiões Oeste e Norte do estado, que podem registrar índices abaixo de 30%.

Chuvas

No final da tarde a nebulosidade na capital aumenta, devido a entrada da umidade marítima pela faixa leste do estado. Na metrópole não há previsão de chuva, mas, em outras cidades da região, podem ocorrer chuvas e garoas isoladas.





As chuvas devem retornar à São Paulo a partir de quinta-feira (22), na forma de pancadas isoladas, com a previsão da Defesa Civil indicando um acúmulo de somente 2 mm na capital. Neste dia, o cenário se repete pela manhã, com sol entre nuvens e temperaturas amenas; os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas que podem superar os 23°C.

Segundo o banco de dados do CGE, somente nos primeiros 18 dias do mês, outubro registrou 127,2 mm de chuva, o que corresponde aproximadamente 13,6% acima dos 112 mm esperados para todo o período.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quarta-feira (21): Mínima de 14°C, máxima de 23°C. Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite

- Quinta-feira (22): Mínima de 15°C, máxima de 23°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme

- Sexta-feira (23): Mínima de 17°C, máxima de 24°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Sábado (24): Mínima de 20°C, máxima de 23°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Domingo (25): Mínima de 14°C, máxima de 21°C. Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, chuva diminui de intensidade, mas não para

