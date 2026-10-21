PRF/Divulgação PRF apreende canetas emagrecedoras dentro de moto de brinquedo

Uma mulher foi presa ao transportar remédios para emagrecimento e anabolizantes dentro de uma moto de brinquedo elétrica. O caso foi registrado na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116), na manhã desta terça-feira (20).

De acordo com a PRF, a suspeita estava em um ônibus. Ela havia saído de Curitiba e tinha como destino a capital paulista, São Paulo.

Porém, na altura do quilômetro 525 da rodovia, no município de Barra do Turvo, no Vale da Ribeira, no interior de São Paulo, o ônibus foi abordado pelos policiais rodoviários. A abordagem fazia parte de uma fiscalização de rotina, em uma ação de combate ao crime, segundo a PRF.

Ao verificar a bagagem, os policiais encontram uma moto infantil elétrica com peso incompatível e sinais de alteração na estrutura.

Dentro do brinquedo, foram encontradas 195 ampolas de tirzepatida TG 15 mg e seis caixas identificadas como Retatrutide Injection 40 mg/2 mL. Os remédios são usados para emagrecimento e a retatrutida não possui liberação para uso em nenhum lugar do mundo, inclusive no Brasil.

Além disso, as ampolas de tirzepatida tinham rótulos em idioma estrangeiro, não possuíam registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e não tinham a documentação fiscal que comprovasse a regularidade da importação.

A PRF também informou que encontrou mais 214 ampolas de anabolizantes diversos e 400 comprimidos de oxandrolona.

Ao ser questionada, a mulher apresentou informações contraditórias sobre o motivo da viagem e destino. Ela explicou que iria fazer compras no Brás, em São Paulo, e que havia recebido uma mala com o brinquedo de uma pessoa desconhecida, na rodoviária de Medianeira, no Paraná.

A suspeita também afirmou que a encomenda seria entregue a outra pessoa no Terminal Rodoviário do Tietê, na capital paulista.

A mulher foi presa em flagrante e encaminhada à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jacupiranga (SP). Os produtos foram apreendidos e também foram encaminhados à delegacia.

O caso vai ser investigado e a polícia busca identificar a origem dos medicamentos, além de outros suspeitos.

Tirzepatida e retatrutida

A tirzepatida é o princípio ativo utilizado em canetas emagrecedoras, como o Mounjaro, além do tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Elo atua nos receptores hormonais, GIP e GLP-1, que estão relacionados ao controle da glicose no sangue e à regulação do apetite.

A retatrutida também é uma substância também voltada para a perda de peso, porém ela ainda não passou por testes clínicos e não possui liberação para uso em nenhum lugar do mundo, inclusive no Brasil.

Ela também pertence à família das "canetas emagrecedoras" e atua sobre três mecanismos hormonais ao mesmo tempo: os hormônios GLP-1 e GIP e o receptor de glucagon, hormônio peptídico que tem como principal função elevar os níveis de glicose no sangue.



Contrabando e descaminho

Diferente do crime de contrabando, o descaminho é quando você tenta importar ou exportar mercadorias lícitas sem pagar os devidos tributos. Segundo o artigo 334 do Código Penal, a pena é de 1 a 4 anos de reclusão.

Sendo assim, não importa qual é o produto transportado, mas sim o ato de evitar o pagamento correto dos tributos. Como os produtos são permitidos legalmente, sem pagar os tributos obrigatórios, é configurada fraude fiscal.

Já o contrabando é quando alguém entra ou sai do país trazendo produtos cuja venda é proibida por lei. Como drogas, armas, produtos falsificados ou medicamentos proibidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



