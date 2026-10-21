Divulgação/Artemis Rodovia SP-255

A concessionária Arteris utilizará 100% de aço reciclável nas obras de duplicação e remodelação dos retornos da rodovia SP-255, no trecho entre Igaraçu do Tietê e Avaré , no interior de São Paulo. A iniciativa integra um projeto-piloto voltado à redução da emissão de gases de efeito estufa na infraestrutura viária. A obra recebe investimento de R$ 330,7 milhões, com conclusão prevista para 2030.

O insumo sustentável será fornecido pela ArcelorMittal, líder na fabricação de aço no país. De acordo com a fabricante, a utilização desse modelo de material reduz em até 68% as emissões de gases poluentes na comparação com o aço convencional.

Inovação sustentável na infraestrutura

As obras de modernização da SP-255 integram um importante corredor rodoviário que conecta o centro-oeste paulista ao Sul do país.

Com a duplicação, o aço sustentável será aplicado em diversos elementos das estruturas de retorno, como pilares, blocos, vigas transversais e longitudinais, tabuleiro e laje de aproximação. Além de diminuir o impacto ambiental, o projeto visa garantir maior segurança viária e fluidez ao tráfego do trecho.





Alinhamento com metas globais de sustentabilidade

A substituição do aço convencional pelo vergalhão reciclado faz parte da estratégia de descarbonização da concessionária.

A ação está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) — em especial ao ODS 12, focado em consumo e produção responsáveis, e ao ODS 13, voltado às ações contra a mudança global do clima.