Divulgação/Motiva Trilhos Na Linha 5-Lilás, um trem recebeu cerca de 800 metros de fitas de LED para destacar a campanha Outubro Rosa

As passageiras que circularem pelas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda (ViaMobilidade), além da linha 5-Lilás (Motiva Trilhos), contarão com uma série de atividades voltadas ao Outubro Rosa até o dia 29 deste mês.

Em parceria com instituições e com as secretarias municipais de Saúde e da Mulher da região metropolitana, a concessionária preparou uma programação focada no autocuidado, no diagnóstico precoce do câncer de mama e na valorização da mulher. Confira as iniciativas abaixo:

Orientação e suporte contra a importunação sexual

Nos dias 21, 23, 27 e 29 de outubro, agentes de segurança femininas da ViaMobilidade percorrerão os trens e estações — especialmente nos horários de pico — para esclarecer dúvidas e orientar clientes sobre como agir em casos de assédio e importunação sexual, além de prestar acolhimento e suporte em eventuais ocorrências.

Prevenção e saúde da mulher



Nas estações Carapicuíba e Lapa, o público poderá realizar aferição de pressão arterial e avaliação de bioimpedância, além de receber orientações sobre a prevenção do câncer de mama. Já a Estação Barueri terá uma programação exclusivamente voltada à conscientização educativa sobre a doença.

Estação Carapicuíba (Linha 8-Diamante)

21 de outubro: das 13h às 17h

Estação Lapa (Linha 8-Diamante)

27 e 28 de outubro: das 13h às 17h

Estação Barueri (Linha 8-Diamante)

21 de outubro: das 8h às 12h, das 13h às 18h e das 18h30 às 21h30 (apenas orientações educativas)

No dia 26 de outubro, a Estação Presidente Altino (Linha 9-Esmeralda) oferecerá teste de glicemia, medição de peso e altura, além de orientações gerais sobre saúde feminina e prevenção do câncer de mama.

Vacinação contra o HPV e orientações preventivas

Entre os dias 26 e 30 de outubro, das 9h às 17h, as secretarias de Saúde (SMS) e da Mulher (SEMUD) de Osasco promoverão ações focadas na imunização contra o vírus HPV, no diagnóstico precoce do câncer de mama e no cuidado integral com a saúde da mulher.