CCR-Motiva/Divulgação Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Guarulhos

Com a aproximação do fenômeno climático El Niño, o Governo de São Paulo intensificou obras e sistemas de prevenção em rodovias de diversas regiões do estado. As ações incluem reforço de encostas, instalação de equipamentos de medição de chuva, melhorias na drenagem e planos de combate a incêndios.

De acordo com os novos contratos de concessão rodoviária, regularizados sob coordenação da Secretaria de Parcerias em Investimentos (SPI), as concessionárias devem incluir medidas para reduzir vulnerabilidades da malha viária e ampliar a segurança dos usuários em eventos climáticos extremos. A preparação vale tanto para as estradas administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), quanto para as rodovias concedidas, reguladas pela Artesp. Em ambos os casos, o planejamento contempla a atenção a chuvas intensas e ao calor extremo.

As alterações rodoviárias integram a Operação SP Sempre Alerta - El Niño, ou somente Operação El Niño, lançada na quinta-feira (15), com investimento de R$ 29 bilhões em diversas áreas até 2029. Nas rodovias, o foco está na estabilização de taludes, na recuperação e manutenção dos sistemas de drenagem, na instalação de pluviômetros e no acompanhamento das condições do terreno.

O que muda em cada rodovia

Um Relatório de Monitoramento de Riscos Climáticos foi feito no Lote Paranapanema - conjunto que conta com mais de 280 quilômetros de estrada entre as rodovias Raposo Tavares (SP-270), SP-278 e SP-189 - para avaliar as necessidades das vias durante eventos climáticos. O documento apresentou um diagnóstico e uma estimativa de riscos, com cenários associados a incêndios, erosões, inundações e deslizamentos, além da indicação de trechos prioritários para ações preventivas.

Entre as medidas previstas, está a instalação de caixas d'água nas novas bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Os reservatórios abastecerão as unidades e poderão ser usados pelas equipes no combate a incêndios.

Limpeza e adequação da drenagem, além de trabalhos em defensas metálicas, iluminação, sinalização e juntas de dilatação de pontes e viadutos serão feitos na Castello Branco, entre os quilômetros 13 e 54. Intervenções semelhantes ocorrem também na Raposo Tavares, entre os quilômetros 10 e 34, e na Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi (SP-029). A duplicação de 8,5 quilômetros da Rodovia Lívio Tagliassachi, também prevê estruturas de drenagem para reduzir o acúmulo de água na pista.





Obras de terraplenagem, contenção e drenagem serão realizadas na Rodovia Pedro Eroles (SP-088), a Mogi-Dutra, em Mogi das Cruzes, para aumentar a estabilidade da encosta no km 46. O serviço inclui 17 mil metros de perfuração em solo e rocha e mais de 20 toneladas de tela metálica; a conclusão está prevista para novembro deste ano.

A Mogi-Bertioga (SP-098), que liga o Alto Tietê ao litoral, também terá intervenções de estabilização, e pluviômetros foram instalados em pontos estratégicos da serra para indicar quando condições de risco podem exigir medidas operacionais.

Serras

No trecho de serra entre Torrinha e Santa Maria da Serra da Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), um sistema de monitoramento orienta a prevenção de deslizamentos. O tráfego é interditado preventivamente quando a chuva ultrapassa 80 milímetros.

Já na Serra de Tapiraí, na região de Sorocaba, foi concluída a contenção do talude do km 167 da SP-079, após a identificação de um processo erosivo de grande porte. Com investimento de cerca de R$ 7 milhões, a obra incluiu uma estrutura de contenção de aproximadamente 48 metros lineares, a reconstrução de cerca de 160 metros de pavimento e novos sistemas de drenagem e segurança viária. A intervenção restabeleceu as condições operacionais da via, que liga o interior ao litoral sul.

Concessões e litoral norte

Como mais uma medida preventiva, a Artesp ampliou as ações de acompanhamento nas rodovias concedidas do estado, mobilizando as concessionárias para reforçar a segurança ao longo de cerca de 12 mil quilômetros de estradas. Entre as medidas adotadas estão o aumento da sinalização, a divulgação de informações em painéis eletrônicos e a intensificação das iniciativas preventivas para reduzir acidentes. A agência destaca ainda que a atenção dos motoristas em períodos de chuva é indispensável para evitar ocorrências nas pistas.

No Litoral Norte, o DER-SP mantém um trabalho contínuo de inspeção, conservação e identificação de pontos suscetíveis a problemas geológicos; esse monitoramento inclui estudos técnicos nas rodovias Oswaldo Cruz (SP-125) e Rio-Santos (SP-055).

No trecho da Rio-Santos entre Bertioga e Ubatuba, um sistema operado pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) acompanha os índices de chuva e as condições das encostas. Quando há indícios de risco, as equipes ampliam as vistorias e, se necessário, podem ser adotadas interdições ou limitações temporárias ao tráfego.

Também estão programadas intervenções na SP-055 para corrigir processos erosivos, reforçar a estabilidade de taludes e modernizar estruturas viárias em Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. As obras incluem melhorias em pontes estratégicas, como as travessias sobre os rios Mococa e Guaecá, com investimentos previstos de R$ 18,2 milhões. Além disso, o DER concluiu neste ano serviços de contenção em oito áreas consideradas críticas entre os quilômetros 96,8 e 142,1 da rodovia, nos municípios de Caraguatatuba e São Sebastião, em um projeto que recebeu aporte de R$ 24,4 milhões.

