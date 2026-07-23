Reprodução/ Redes Sociais Trem da Linha 12-Safira pegando fogo, em São Paulo

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) pretende determinar o retorno temporário da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) à operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade, atualmente administradas pela concessionária Trivia Trens. A proposta prevê uma operação conjunta entre as duas empresas por, no mínimo, 90 dias, após uma sequência de falhas que resultou na paralisação das linhas na manhã desta quinta-feira (23). As informações são do g1.

Segundo o diretor-presidente da Artesp, André Isper, a medida será submetida ao Conselho Diretor da agência e tem como objetivo investigar as causas dos problemas registrados nos últimos dias, especialmente a ocorrência desta quinta-feira, além de reorganizar a operação para evitar novos transtornos aos passageiros.

"O que vimos nos últimos dias, especialmente hoje, foi inaceitável. A ideia é que a CPTM retorne para atuar em conjunto com a Trivia Trens enquanto apuramos detalhadamente o que aconteceu e replanejamos a operação", afirmou Isper, de acordo com o g1.

Ainda segundo o dirigente, o contrato de concessão firmado com a Trivia Trens já prevê a possibilidade de retorno temporário da CPTM em situações excepcionais. A expectativa da agência é de que a proposta seja aprovada pelo colegiado ainda nesta quinta-feira.

CPTM diz estar preparada para reassumir operação

Procurada pelo iG, a CPTM informou que está apta a voltar a operar as linhas caso a medida seja confirmada pela Artesp.

Em nota, a companhia afirmou que está "plenamente preparada, com todas as condições técnicas e operacionais necessárias, para reassumir temporariamente a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade pelo período de, no mínimo, 90 dias, conforme as diretrizes estabelecidas pela Artesp". A estatal acrescentou que reafirma "seu compromisso com a mobilidade e a segurança dos passageiros".

O iG também entrou em contato com a Artesp e com a Trivia Trens para confirmar as informações e solicitar um posicionamento oficial sobre a proposta de retorno da CPTM, mas não havia recebido resposta até a publicação desta reportagem. O espaço permanece aberto para manifestação.

Falhas se repetem desde início da concessão

A Trivia Trens assumiu definitivamente a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade na última terça-feira (21), após um período de operação assistida com a CPTM. Desde então, as três linhas registraram falhas em dias consecutivos.

Na manhã desta quinta-feira, um curto-circuito em um trem da Linha 12-Safira provocou um incêndio e interrompeu o fornecimento de energia, afetando também as linhas 11-Coral e 13-Jade. Passageiros precisaram deixar composições pelos trilhos, enquanto estações ficaram lotadas e o sistema Paese, com ônibus emergenciais, foi acionado.

Segundo a própria concessionária, a ocorrência causou o desligamento de subestações de energia responsáveis pelo funcionamento das três linhas. Apesar do incêndio ter deixado um dos vagões bastante danificado, não houve registro de feridos.

Concessão prevê investimentos de R$ 14,3 bilhões

A Trivia Trens faz parte do grupo Comporte Participações e venceu o leilão das linhas em 2025, assumindo a concessão por 25 anos. O contrato prevê investimentos de R$ 14,3 bilhões em melhorias na infraestrutura ferroviária, incluindo a construção de novas estações, modernização da via permanente e redução do intervalo entre os trens.





As linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade somam cerca de 102 quilômetros de extensão e transportam, juntas, aproximadamente 850 mil passageiros por dia, além de atenderem o Serviço Expresso Aeroporto, que liga a capital paulista ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.