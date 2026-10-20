Rio em Tartarugalzinho
Prefeitura de Tartarugalzinho/Divulgação
Rio em Tartarugalzinho

O governo federal reconheceu nesta terça-feira (20) situação de emergência em 14 municípios do Amapá em decorrência da estiagem. O estado tem 16 cidades, ao todo.

A Portaria nº 3.595, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, considera decreto do governo do Amapá, que trata da situação provocada pela falta de chuva.

Municípios em situação de emergência

  • Amapá;
  • Calçoene;
  • Ferreira Gomes;
  • Itaubal;
  • Laranjal do Jari;
  • Macapá;
  • Mazagão;
  • Oiapoque;
  • Pedra Branca do Amapari;
  • Porto Grande;
  • Pracuúba;
  • Santana;
  • Serra do Navio;
  • Vitória do Jari.

Recursos

Em outras duas portarias, publicadas nessa segunda-feira (19), o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional autorizou a transferência de R$ 4,1 milhões para ações de Proteção e Defesa Civil no estado.

O governo do Amapá receberá R$ 3,18 milhões, enquanto o município de Tartarugalzinho terá R$ 945,8 mil. Os recursos serão destinados, em parcela única, a ações de resposta à estiagem e outros desastres. O prazo estabelecido para uso dos recursos é de 180 dias.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/2026-10-20/estiagem--governo-federal-reconhece-emergencia-em-cidades-do-ap.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes