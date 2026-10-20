Divulgação/ PMSP Bebê é resgatado e homem é preso após ligação ao 190

Um bebê de três meses foi resgatado em uma ação da Polícia Militar após a mãe da criança ligar para o 190 e simular um pedido de pizza. O caso aconteceu no bairro Jardim Jussara, em São Bernardo do Campo, Região Metropolitana de São Paulo, no último domingo (18), e a estratégia foi utilizada para que a mulher pudesse pedir socorro sem levantar suspeitas; o homem foi preso por suspeita de violência doméstica.

Após a ligação, uma viatura foi designada para lidar com a ocorrência. Com a aproximação dos agentes, a Central de Emergências da Polícia Militar ligou novamente para a mulher, para garantir a sua segurança e informar a chegada dos policiais; mantendo a comunicação disfarçada, a mulher foi informada de que “a pizza havia chegado”.

A estratégia foi utilizada para retirar a mulher da residência em segurança, obter mais informações e orientar a vítima sem anunciar a chegada dos agentes publicamente e abrir brechas para uma possível fuga.

A abordagem

Com a chegada dos policiais, a mulher afirmou que sofria ameaças e agressões constantes do ex-companheiro, e mostrou um hematoma no braço feito pelo suspeito. Através das câmeras corporais dos policiais, é possível ouvir a vítima afirmando que o bebê foi levado pelo homem após mais ameaças.

Em conversa com os oficiais, ela afirma que gostaria de registrar um boletim de ocorrência e uma medida protetiva contra o agressor.





A mulher então explicou onde o homem morava e, com base nas informações fornecidas, as equipes começaram a realizar buscas pela comunidade até localizar o imóvel; imagens mostram o suspeito com uma mamadeira na mão. Ao entrar na casa, os policiais encontraram o bebê sozinho na cama, com cobertas cobrindo seu rosto.

O policial que resgatou a criança afirmou que ela estava “se engasgando com a coberta” e as peças foram retiradas imediatamente para normalizar a respiração da criança. Enquanto o oficial fazia o resgate, o homem discutia com outros agentes sobre o direito dele de cuidar da filha.

O suspeito foi detido e afirmou que o bebê ficou sozinho somente por um breve período; o homem também afirmou que a criança sempre dorme com aquelas cobertas e não deveria estar se engasgando. A ocorrência foi apresentada à Delegacia de Defesa da Mulher de São Bernardo do Campo, onde o caso foi registrado e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

