Foto: PH Lopes Profissionais que atuam nas rodovias durante evento

Cerca de mil pessoas participaram de uma ação de conscientização sobre segurança viária realizada nesta segunda-feira (19), no Largo da Catedral Metropolitana de Campinas, no centro da cidade. A iniciativa marcou o Dia Nacional do Movimento Afaste-se e chamou a atenção para a importância de reduzir a velocidade e mudar de faixa ao se aproximar de equipes que trabalham nas rodovias.

A mobilização foi promovida pela Motiva Autoban, em parceria com as concessionárias Colinas, Renovias, Rota das Bandeiras e Tietê. A atividade também contou com o apoio da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec), da Polícia Militar Rodoviária, do Detran-SP e da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (ABCR).

Foto: PH Lopes Motorista recebe orientação de colaborador durante realização de evento





Durante a manhã, os participantes receberam orientações sobre como agir ao encontrar viaturas de atendimento, ambulâncias, guinchos e equipes de manutenção ou obras. A programação incluiu totens interativos e distribuição de materiais informativos.

O objetivo do movimento é conscientizar os condutores sobre os riscos enfrentados por profissionais que atuam próximos ao fluxo de veículos e incentivar comportamentos que ajudem a prevenir acidentes.

Foto: PH Lopes Movimento Afaste-se no centro de Campinas





Mudança de faixa pode evitar acidentes

O gerente de operações da Motiva, Alberto Correia Júnior, destacou que a segurança depende da atenção dos motoristas ao que acontece no entorno da pista. Segundo ele, a presença de uma viatura em atendimento exige redução da velocidade e cuidados adicionais.

“Os motoristas precisam mudar de comportamento quando estão na direção. E essa mudança passa por observar tudo o que ele vê no entorno da rodovia enquanto ele está dirigindo”, afirmou.

Foto: PH Lopes Alberto Correia Júnior,gerente de operações da Motiva





O gerente ressaltou que a orientação vale para diferentes tipos de atendimento, incluindo ocorrências envolvendo a Polícia Rodoviária, equipes das concessionárias, ambulâncias e guinchos.

Além de reduzir a velocidade, o condutor deve mudar de faixa sempre que houver condições seguras para fazer a manobra. A medida busca aumentar a distância entre os veículos em circulação e os profissionais que trabalham no local.

Correia Júnior também explicou por que a campanha precisa chegar às áreas urbanas. Segundo ele, o comportamento dos motoristas nas cidades nem sempre corresponde aos cuidados exigidos nas rodovias, onde as velocidades são maiores e a distância em relação ao veículo da frente precisa ser respeitada.

“A pessoa tem que manter uma distância do veículo à sua frente e a velocidade é maior. Por conta disso, os cuidados precisam ser redobrados”, disse.

Profissionais relatam riscos durante atendimentos

Quem trabalha diretamente nas rodovias conhece os riscos provocados pela falta de atenção dos condutores. Everton Morais, inspetor de tráfego da Via Colinas, afirmou que a mudança de faixa é uma medida importante para proteger as equipes que prestam assistência aos usuários.

“Assim como nós estamos cuidando de cada cliente nas rodovias, da mesma forma é necessário esse cuidado de cada condutor para nós que estamos no tráfego no dia a dia na rodovia”, declarou.

Foto: PH Lopes Equipe Via Colinas participa da ação em Campinas (Everton, ao centro)





Morais também relatou já ter presenciado acidentes relacionados à falta de afastamento por parte dos motoristas.

Segundo o inspetor, embora muitos condutores já conheçam a orientação, ainda é necessário ampliar a conscientização sobre a importância de manter distância das equipes em atendimento.

Os profissionais de resgate, inspeção, manutenção e obras trabalham a poucos metros do tráfego. Por isso, a aproximação de veículos em velocidade elevada pode aumentar os riscos durante as atividades.

Campanha busca ampliar conscientização

A ação também apresentou o movimento a pessoas que ainda não conheciam a iniciativa. Foi o caso de Nelson Ramos Carvalho, pedestre que passava pelo Largo da Catedral e decidiu parar após ler um cartaz.

“Para mim isso foi uma curiosidade. Eu li o cartaz, daí eu vim aqui para ver qual era o motivo dessa manifestação”, contou.

Foto: PH Lopes Nelson Ramos Carvalho acompanha orientações sobre segurança nas rodovias





Ao conhecer a proposta, Carvalho avaliou positivamente a iniciativa e destacou a importância de levar informações à população.

“Sempre é importante educar mais pessoas, ainda mais quando se fala em cuidado nas rodovias”, afirmou.

A mobilização reúne concessionárias e instituições que atuam na segurança viária. Para Correia Júnior, a união entre esses agentes é importante para disseminar a orientação entre os motoristas e os profissionais envolvidos nos atendimentos.





Projeto prevê inclusão no Código de Trânsito

O Movimento Afaste-se também é tema de uma proposta legislativa em tramitação na Câmara dos Deputados. O Projeto de Lei 4.511/2024, de autoria do deputado federal Gilberto Abramo (Republicanos/ MG), propõe incluir as orientações da iniciativa no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Segundo as informações divulgadas pela organização, a proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara.

A campanha busca consolidar uma orientação simples para os condutores: ao avistar uma viatura ou equipe trabalhando na rodovia, reduzir a velocidade e mudar de faixa quando houver segurança para a manobra.

A conduta contribui para proteger tanto os profissionais que prestam atendimento quanto os demais usuários da via.