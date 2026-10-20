Reprodução/SC Drones/Instagram Espécies nadam contra a correnteza e pulam para alcançar as cabeceiras dos rios

Imagens de drone captadas na segunda-feira (19) flagraram peixes“voando”, em um movimento de subida no Rio Mogi Guaçu, em Cachoeira da Emas, Pirassununga (SP). O comportamento prenuncia a chegada da piracema, época em que espécies de peixes migram ao longo de rios em busca de locais adequados para reprodução e desova.

O espetáculo da natureza é conhecido por um comportamento contraintuitivo impressionante dos peixes: o nado contra a correnteza.

Em busca dos melhores locais para sobrevivência, os animais nadam contra a corrente e até “pulam” para partes mais elevadas, em busca das cabeceiras dos rios.

Veja as imagens no vídeo abaixo:





O início do fenômeno também anuncia o começo do período de defeso, quando a pesca esportiva é proibida ou limitada por conta de leis ambientais de preservação da fauna aquática.

Na maioria dos rios das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, o período começa no dia 1º de novembro.

Apesar disso, cada estado possui suas regras e legislações. Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, pro exemplo, são exceções que começaram o período no dia 1º de outubro, até dia 31 de janeiro de 2027.





O que é a piracema?

A piracema é o período em que espécies de peixes percorrem grandes extensões entre rios na direção contrária à correnteza, em busca de locais adequados para desova, reprodução e alimentação.

Os peixes nadam em cardumes para superar obstáculos naturais como cachoeiras, ou de ação humana, como barragens. Algumas espécies nadam mais de 1.000 quilômetros até chegarem nas nascentes (ou cabeceiras) dos rios.

O termo tem origem no tupi e significa “subida do peixe”. Essa época é essencial para garantia do ciclo de vida dos peixes, perpetuando as populações. Por isso, estados adotam medidas legais chamadas defesos, específicas para resguardar as atividades e conservar as espécies.

O período varia conforme a localização. Peixes como o salmão, o dourado e o curimba realizam a piracema.

Veja datas da piracema 2026

O descumprimento legal das normas do período de defeso pode resultar em multas severas, apreensão de equipamentos e responsabilização criminal. O valor da multa varia de acordo com circunstâncias e quantidade pescada, mas pode chegar a R$ 100 mil.

O crime ambiental também prevê possibilidade de pena de até três anos, além da multa. Confira abaixo quais os períodos de piracemas já definidos para 2026 nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste:

Período de defeso da piracema 2026/27 por estado Estado Período Sul Paraná 1º de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 Santa Catarina 1º de outubro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 (bacia do Rio Uruguai)

1º de novembro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 (demais bacias) Rio Grande do Sul 1º de outubro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 (bacia do Rio Uruguai)

1º de novembro de 2026 a 31 de janeiro de 2027 (demais bacias)

15 de dezembro de 2026 a 31 de março de 2027 (somente bagres, na bacia e no estuário do Rio Tramandaí) Sudeste Espírito Santo 1º de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 Minas Gerais 1º de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 Rio de Janeiro 1º de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 São Paulo 1º de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 Centro-Oeste Goiás 1º de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 Mato Grosso 1º de outubro de 2026 a 31 de janeiro de 2027

(bacias dos rios Paraguai, Amazonas e Araguaia-Tocantins) Mato Grosso do Sul 5 de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027

1º de novembro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 (calha do Rio Paraná) Em rios de divisa e em trechos específicos, as datas podem variar. Fontes: Ministério da Pesca e Aquicultura, Ibama e órgãos ambientais estaduais.







