Divulgação Polícia Civil de São Paulo



Dois dos suspeitos envolvidos no roubo milionário a uma joalheria na Rua Oscar Freire, no bairro de Cerqueira César, Zona Oeste de São Paulo, foram detidos pela Polícia Civil.

Além das prisões, agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) recuperaram centenas de joias roubadas e apreenderam a ferramenta usada na invasão da joalheria e de duas lojas de roupas atacadas pela dupla.

Para encontrar os suspeitos, os investigadores identificaram uma picape, no modelo Fiat Strada, que foi utilizada durante a ação; com as apurações e reconhecimento do veículo, as autoridades rastrearam um dos envolvidos. Com as informações obtidas, as equipes conseguiram localizar dois dos envolvidos dentro de uma tabacaria na Rua Isabel, no bairro Vila Buarque, região central da capital.

Divulgação Parte das joias recuperadas por policiais





As buscas foram conduzidas por policiais da 2ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio (Disccpat), a partir do levantamento e análise de imagens, juntamente com o setor de Inteligência da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Os homens foram detidos na terça-feira (13), um dia após os furtos.

Os dois homens responderão por furto qualificado e associação criminosa. As investigações ainda estão abertas para esclarecer a participação de outros possíveis envolvidos no crime.

Os roubos

Os furtos à duas lojas de roupas e uma joalheria foram realizados durante a madrugada da última segunda-feira (12). De acordo com as autoridades policiais, somente na joalheria o prejuízo financeiro estimado foi de R$ 5 milhões.

Para acessar os três empreendimentos furtados, os suspeitos utilizaram uma serra mármore e abriram buracos nas paredes. De acordo com as investigações, os criminosos invadiram um imóvel vizinho, que estava em obras e não possuía supervisão, para acessar o interior da joalheria. Um dos detidos trabalha como pedreiro e teria participado ativamente da execução do furto.





Uma vez dentro da loja, os criminosos cobriram as câmeras com papel alumínio, para dificultar a identificação, e neutralizaram os sistemas de alarme para começar o roubo.

Os homens foram flagrados por câmeras externas durante a fuga, sendo avistados com capuzes e sacos, que carregavam as peças furtadas. Durante as investigações, os policiais encontraram centenas das joias dentro de uma mochila.



Reprodução Suspeitos fogem após furto na Oscar Freire, em São Paulo







