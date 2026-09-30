Reprodução Guarda Municipal é morto em tentativa de assalto

Um guarda civil municipal de 55 anos foi morto a tiro na manhã desta quinta-feira (30), durante uma tentativa de assalto no bairro Eldorado, em Diadema, na Grande São Paulo.

quando foi abordado por três homens que tentavam roubar a sua moto. O agente,na corporação, reagiu e foi atingido na cabeça. Ele chegou a ser socorrido e levado para o, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas imagensé possivel ver que três motociclistas perseguem o agente e mandam para ele parar. No áudio da gravação, um dos crimonosos fala:







Em seguida, o agente cai da moto e tenta fugir, mas é alcançado pelo bandido. Ele resiste, mas já no chão, os outros dois comparsas se aproximam para tentar conter o GMC e um deles grita: "Mata ele, mata ele". Logo depois, um deles dá o disparo. Segundos após o tiro, o grupo foge sem levar a moto do guarda.





Assalto aconteceu antes da morte de GCM

Apenas dois minutos antes de atirarem contra o guarda municipal, os mesmos suspeitos roubaram a aliança de uma pessoa. A vítima compareceu à delegacia para registrar o boletim de ocorrência, que segue sob investigação policial.



Reprodução/redes sociais GCM é morto a tiros



Até o momento ninguém foi preso. A polícia trabalha para identificar os criminosos.

Prefeitura emitiu nota de pesar

A Prefeitura de Diadema emitiu uma nota de pesar lamentando a morte do agente. Veja abaixo:

"A Prefeitura de Diadema manifesta profundo pesar pelo falecimento do guarda civil municipal Francisco dos Santos Silva, de 55 anos.

Francisco dedicou 23 anos de sua vida à Guarda Civil Municipal de Diadema, construindo uma trajetória marcada pelo compromisso, dedicação e serviço à nossa cidade.

Neste momento de imensa dor, a Prefeitura se solidariza com seus familiares, amigos e companheiros de farda, desejando força e conforto a todos que sofrem com sua partida", informou a administração municipal.