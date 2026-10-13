Reprodução Suspeitos fogem após furto na Oscar Freire, em São Paulo

Uma joalheria e duas lojas de roupas foram furtadas na Rua Oscar Freire, no bairro de Cerqueira César, Zona Oeste de São Paulo; o roubo na joalheria foi avaliado em R$ 5 milhões. O caso aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (12).

De acordo com informações da Polícia Civil, os criminosos invadiram um imóvel vizinho, que estava em obras e não possuía supervisão, para acessar o interior da joalheria. Ao quebrar as paredes dos imóveis, os suspeitos criaram um buraco pelo qual invadiram o estabelecimento alvo.

Uma vez dentro da loja, os criminosos cobriram as câmeras com papel alumínio, para dificultar a identificação, e neutralizaram os sistemas de alarme para começar o roubo.

Os furtos às lojas de roupas foram realizados antes ao da joalheria e o valor estipulado do prejuízo não foi informado.





Câmeras externas filmaram a fuga

De acordo com a Polícia, câmeras externas de outros estabelecimentos registraram o momento em que três suspeitos encapuzados saíram com sacolas do local onde o roubo foi efetuado.

Por mais que as imagens estejam gravadas, ainda não se sabe ao certo a identidade dos homens e nenhum dos suspeitos foi preso até o momento

A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial (Jardins) como furto qualificado. Para dar seguimento às investigações, as autoridades afirmaram que a perícia foi acionada e as investigações contarão com o sistema AFIS, banco de dados de identificação por impressões digitais.

