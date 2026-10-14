Canva Anvisa investiga casos de perda de visão ligados a canetas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os produtos contendo tirzepatida e retatrutida vendidos sem registro sanitário em sites brasileiros. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (14).

As substâncias são usadas como princípio ativo de canetas emagrecedoras. A medida ainda atinge outros medicamentos e produtos divulgados na internet sem regularização na Anvisa.

De acordo com a resolução, além da apreensão, a Agência determina a proibição da fabricação, da comercialização, da distribuição, da propaganda e do uso dos produtos.

Entre as substâncias proibidas estão as versões de tirzepatida e retatrutida anunciadas em frascos e canetas. Segundo a Anvisa, eles eram vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Agência.

A medida é válida para itens anunciados no site Peptídeos do Brasil, Oxygen KWP Pharma Brasil, ZPHC Store e Zyntrashop.

Peptídeos do Brasil

No site Peptídeos do Brasil, segundo a Anvisa, foi encontrada a oferta de produtos contendo tirzepatida e retatrutida sem registro, notificação ou cadastro na agência. A determinação também é válida para pessoas físicas ou jurídicas e veículos de comunicação que os comercializem ou divulguem.

Oxygen KWP

No site Oxygen KWP Pharma Brasil, os produtos eram fabricados por uma empresa desconhecida. Nesta página ainda foram encontrados anúncios de produtos injetáveis e peptídeos sem regularização sanitária, incluindo o Retagen 40 mg, que contém retatrutida, e outros produtos com combinações dessas substâncias.

ZPHC Store

Na página da ZPHC Store, a Anvisa constatou a oferta dos produtos Retatrutide 120 mg, Caneta Retatrutide 60 mg, Tirzepatide 150 mg e Caneta Tirzepatide 75 mg, também sem registro, notificação ou cadastro sanitário.

Zyntrashop

Já no site Zyntrashop, a resolução afirma que não foi possível comprovar a origem e a identidade dos fabricantes dos itens divulgados na página.

Outros produtos

A Anvisa também determinou a proibição, a apreensão e a proibição do armazenamento dos produtos anunciados pela empresa Cris Barden Naturopatia Ltda.

A medida é válida para os kits Detox - Desparasitar - Desinflamar - Desintoxicar, nas versões para adultos e crianças de 1 a 5 anos, e o Kit Carvão Pulverizado da Casca do Coco.

De acordo com a resolução, os produtos eram anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.

A empresa também não possui autorização de funcionamento na agência. Ainda segundo a Anvisa, a medida não se aplica às importações realizadas por pessoas físicas para uso próprio.

O iG acionou todas as empresas e sites citados na reportagem, mas, até a publicação, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Tirzepatida e retatrutida

A tirzepatida é o princípio ativo utilizado em canetas emagrecedoras, como o Mounjaro, além do tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Elo atua nos receptores hormonais, GIP e GLP-1, que estão relacionados ao controle da glicose no sangue e à regulação do apetite.

A retatrutida também é uma substância também voltada para a perda de peso, porém ela ainda não passou por testes clínicos e não possui liberação para uso em nenhum lugar do mundo, inclusive no Brasil.

Ela também pertence à família das "canetas emagrecedoras" e atua sobre três mecanismos hormonais ao mesmo tempo: os hormônios GLP-1 e GIP e o receptor de glucagon, hormônio peptídico que tem como principal função elevar os níveis de glicose no sangue.





