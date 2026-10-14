A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão de todos os produtos contendo tirzepatida e retatrutida vendidos sem registro sanitário em sites brasileiros. A medida foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (14).
As substâncias são usadas como princípio ativo de canetas emagrecedoras. A medida ainda atinge outros medicamentos e produtos divulgados na internet sem regularização na Anvisa.
De acordo com a resolução, além da apreensão, a Agência determina a proibição da fabricação, da comercialização, da distribuição, da propaganda e do uso dos produtos.
Entre as substâncias proibidas estão as versões de tirzepatida e retatrutida anunciadas em frascos e canetas. Segundo a Anvisa, eles eram vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Agência.
A medida é válida para itens anunciados no site Peptídeos do Brasil, Oxygen KWP Pharma Brasil, ZPHC Store e Zyntrashop.
- Peptídeos do Brasil
No site Peptídeos do Brasil, segundo a Anvisa, foi encontrada a oferta de produtos contendo tirzepatida e retatrutida sem registro, notificação ou cadastro na agência. A determinação também é válida para pessoas físicas ou jurídicas e veículos de comunicação que os comercializem ou divulguem.
- Oxygen KWP
No site Oxygen KWP Pharma Brasil, os produtos eram fabricados por uma empresa desconhecida. Nesta página ainda foram encontrados anúncios de produtos injetáveis e peptídeos sem regularização sanitária, incluindo o Retagen 40 mg, que contém retatrutida, e outros produtos com combinações dessas substâncias.
- ZPHC Store
Na página da ZPHC Store, a Anvisa constatou a oferta dos produtos Retatrutide 120 mg, Caneta Retatrutide 60 mg, Tirzepatide 150 mg e Caneta Tirzepatide 75 mg, também sem registro, notificação ou cadastro sanitário.
- Zyntrashop
Já no site Zyntrashop, a resolução afirma que não foi possível comprovar a origem e a identidade dos fabricantes dos itens divulgados na página.
Outros produtos
A Anvisa também determinou a proibição, a apreensão e a proibição do armazenamento dos produtos anunciados pela empresa Cris Barden Naturopatia Ltda.
A medida é válida para os kits Detox - Desparasitar - Desinflamar - Desintoxicar, nas versões para adultos e crianças de 1 a 5 anos, e o Kit Carvão Pulverizado da Casca do Coco.
De acordo com a resolução, os produtos eram anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Anvisa.
A empresa também não possui autorização de funcionamento na agência. Ainda segundo a Anvisa, a medida não se aplica às importações realizadas por pessoas físicas para uso próprio.
O iG acionou todas as empresas e sites citados na reportagem, mas, até a publicação, não obteve retorno. O espaço segue aberto.
Tirzepatida e retatrutida
A tirzepatida é o princípio ativo utilizado em canetas emagrecedoras, como o Mounjaro, além do tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. Elo atua nos receptores hormonais, GIP e GLP-1, que estão relacionados ao controle da glicose no sangue e à regulação do apetite.
A retatrutida também é uma substância também voltada para a perda de peso, porém ela ainda não passou por testes clínicos e não possui liberação para uso em nenhum lugar do mundo, inclusive no Brasil.
Ela também pertence à família das "canetas emagrecedoras" e atua sobre três mecanismos hormonais ao mesmo tempo: os hormônios GLP-1 e GIP e o receptor de glucagon, hormônio peptídico que tem como principal função elevar os níveis de glicose no sangue.