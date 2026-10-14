Defesa Civil Defesa Civil alerta para temporais em SP a partir de terça (26)

O estado de São Paulo segue em alerta para chuvas fortes nesta quarta-feira (14). O aviso foi divulgado pela Defesa Civil durante a terça-feira (13) e se mantém, inicialmente, até amanhã (15); a capital paulista também está incluída nas áreas de risco.

De acordo com a rede de estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a cidade amanheceu com uma média de 18ºC e muita nebulosidade, ainda sem áreas de instabilidade.

No decorrer do dia, o sol aparece entre nuvens, favorecendo a elevação gradual das temperaturas, que podem atingir uma máxima de 26°C. As instabilidades voltam a ganhar força na metrópole a partir do final da tarde e começo da noite, causando pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.

O alerta

Segundo a Defesa Civil, a instabilidade geral se dá devido à atuação conjunta de um cavado meteorológico e da aproximação de uma frente fria posicionada sobre o oceano. Ao longo do dia, todas as regiões paulistas devem esperar chuvas de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento, além da possibilidade pontual de granizo.

Por mais que todo o estado seja afetado, o alerta é maior para as regiões oeste, sul, central e leste do estado, onde os maiores acumulados estão previstos. Além do maior volume de água, essas áreas também apresentam o solo mais saturado, uma vez que houveram chuvas recentes, aumentando o risco para deslizamentos e outros transtornos.





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis; os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas

Próximos dias

O tempo instável continua presente no estado até a quinta-feira (15), com chuvas em pancadas concentradas, principalmente no período da tarde e início da noite.

Na quinta-feira (15) o tempo deve ficar nebuloso e apresentar chuvas constantes, que devem se concentrar principalmente no período da tarde. A mínima prevista é de 17°C e a máxima deve atingir a marca dos 25°C, com índices de umidade relativa do ar acima de 60%.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Quarta-feira (14): Mínima de 18°C, máxima de 26°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Quinta-feira (15): Mínima de 17°C, máxima de 25°C. Chuvoso durante o dia e à noite

- Sexta-feira (16): Mínima de 16°C, máxima de 24°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa

- Sábado (17): Mínima de 13°C, máxima de 23°C. Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

Domingo (18): Mínima de 14°C, máxima de 22°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens

