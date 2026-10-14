Marcela Gonzaga/iG Metade do país está sob alerta de chuvas

Metade do Brasil está em alerta para chuvas nesta quarta-feira (14). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido para todo o dia e abrange todas as regiões do país, exceto o Nordeste.

De acordo com os especialistas, a semana segue com um padrão atmosférico semelhante ao dos últimos dias, com áreas de baixa pressão que favorecem as instabilidades.

Sendo assim, há previsão de ocorrência de chuvas para parte da Região Norte, do Centro-Oeste, grande parte do Sudeste e da Região Sul.

Nesses pontos, há alerta de perigo para tempestades. Ao menos 14 estados estão sob o aviso. Eles variam da categoria amarela para laranja.

O aviso laranja é válido para o norte do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, pequenas áreas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e quase todo o estado de São Paulo.

Nessas áreas, a previsão indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Por outro lado, o tempo permanece quente e seco no extremo Norte e no Nordeste. Segundo o Inmet, nesses pontos, as chances de chuva são baixas, com predomínio de sol entre poucas nuvens.

Veja a previsão por região:

Sul

Nesta quarta-feira (14), desde cedo, a previsão indica pancadas de chuva com trovoadas em partes do Paraná e mais ao norte de Santa Catarina.

As instabilidades continuam ao longo do dia e, durante a noite, passam a atingir mais partes do estado catarinense e das áreas paranaenses.

Inclusive, há aviso laranja de perigo de tempestades para parte do Paraná e aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nas demais áreas do estado, em Santa Catarina e nas áreas de divisa do Rio Grande do Sul.

No Rio Grande do Sul, a nebulosidade diminui e a previsão indica a possibilidade de chuva isolada apenas pela manhã.

Sudeste

No Sudeste, a presença de uma área de baixa pressão no litoral mantém a instabilidade sobre a região. Sendo assim, conforme explicou o Inmet, a previsão indica chuva com trovoadas desde cedo, atingindo parte de São Paulo e a região do Triângulo Mineiro.

Durante a tarde, as instabilidades aumentam e, à noite, há previsão de trovoadas em todo o estado de São Paulo, mais áreas de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro.

Nessas áreas, há aviso laranja de perigo para tempestades em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Também há aviso amarelo de perigo potencial no Triângulo Mineiro e na região central de Minas Gerais.

Por outro lado, ainda nesta quarta-feira (14), mais ao norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, predomina o tempo ensolarado, com sol e tempo seco. Nesses pontos, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar.

Centro-Oeste

Para a Região Centro-Oeste, esta quarta-feira (14) deve ser de instabilidades, com a previsão de ocorrências de chuvas e trovoadas por conta da presença de áreas de baixa pressão e de umidade na atmosfera.

Sendo assim, ainda nesta manhã, ocorrem pancadas de chuva com trovoadas no Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e no sul do Mato Grosso. Ao longo do dia, as chuvas se estendem a toda a região, e, durante a noite, a chuva com trovoadas atinge mais áreas destes estados, além do Distrito Federal.

Há aviso laranja de perigo para tempestades no centro e sul de Mato Grosso do Sul, onde o tempo fica mais fechado, e aviso amarelo de perigo potencial para tempestades nas demais áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás.

Por outro lado, para a área mais ao nordeste de Goiás, há aviso amarelo de perigo potencial para baixa umidade do ar durante a tarde. Nesse ponto, a previsão indica muito calor, com baixa chance de chuva.

Norte

O Inmet informou que o tempo também fica dividido na Região Norte. A previsão indica chuva na parte mais ao oeste, enquanto o leste permanece quente e ensolarado.

Sendo assim, há pancadas de chuva com trovoadas em grande parte do Amazonas, em Roraima e no oeste do Acre. As instabilidades também atingem mais áreas do Acre, de Rondônia, parte do Tocantins e no sul do Amazonas, mas sem trovoadas.

Nesses pontos, há aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Nordeste

O sol e o calor persistem em grande parte do Nordeste. Há uma possibilidade de chuva isolada pela manhã, apenas no litoral leste do Ceará, incluindo Fortaleza, e no litoral da Paraíba, passando pelo litoral do Rio Grande do Norte.

Durante a tarde, também há chance de chuva isolada para parte do Maranhão.

Nas demais áreas da região, o predomínio é de sol, calor e poucas nuvens. Sendo assim, há aviso laranja de perigo para baixa umidade do ar no sudoeste da Bahia, e aviso amarelo de perigo potencial para quase toda a região, exceto na faixa litorânea.



