Divulgação/Governo de SP Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) do Governo de São Paulo

A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de atenção válido para esta terça-feira (13) até quinta-feira (15) para a chegada de fortes tempestades em todas as regiões do estado. A instabilidade deve provocar pancadas de chuva acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual de granizo.

O mau tempo é provocado pela atuação de um cavado meteorológico — área de baixa pressão atmosférica — associado à aproximação de uma frente fria que se desloca pelo oceano. A combinação intensifica a formação de nuvens carregadas sobre o território paulista.

Os volumes de chuva devem ganhar força gradualmente ao longo dos três dias. Na terça-feira (13), os acumulados mais expressivos se concentram no oeste e no sul paulista. Já na quarta-feira (14), a chuva avança de forma generalizada, com intensidade moderada a forte, atingindo com maior volume o oeste, sul, centro e leste do estado.





Agora na quinta-feira (15), as instabilidades persistem em todo o território, com alerta de acumulados altos principalmente nas regiões da divisa com Minas Gerais.

Como se proteger durante os temporais

Com a chegada de chuvas, ventanias e decargas elétricas, é importante tomar alguns cuidados para não colocar em risco a sua vida. Desta forma, a Defesa Civil faz as seguintes recomendações: