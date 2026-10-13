A Defesa Civil de São Paulo emitiu um alerta de atenção válido para esta terça-feira (13) até quinta-feira (15) para a chegada de fortes tempestades em todas as regiões do estado. A instabilidade deve provocar pancadas de chuva acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda pontual de granizo.
O mau tempo é provocado pela atuação de um cavado meteorológico — área de baixa pressão atmosférica — associado à aproximação de uma frente fria que se desloca pelo oceano. A combinação intensifica a formação de nuvens carregadas sobre o território paulista.
Os volumes de chuva devem ganhar força gradualmente ao longo dos três dias. Na terça-feira (13), os acumulados mais expressivos se concentram no oeste e no sul paulista. Já na quarta-feira (14), a chuva avança de forma generalizada, com intensidade moderada a forte, atingindo com maior volume o oeste, sul, centro e leste do estado.
Agora na quinta-feira (15), as instabilidades persistem em todo o território, com alerta de acumulados altos principalmente nas regiões da divisa com Minas Gerais.
Como se proteger durante os temporais
Com a chegada de chuvas, ventanias e decargas elétricas, é importante tomar alguns cuidados para não colocar em risco a sua vida. Desta forma, a Defesa Civil faz as seguintes recomendações:
- Não atravesse ruas alagadas, enxurradas ou áreas com correnteza, a pé ou de veículo.
- Evite permanecer em áreas baixas próximas a rios e córregos durante chuvas fortes.
- Ao perceber rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes ou estalos em encostas, deixe o local e procure abrigo seguro.
- Durante tempestades com raios e ventos fortes, afaste-se de áreas abertas, árvores, postes e estruturas metálicas.
- Ao dirigir sob chuva intensa, reduza a velocidade, aumente a distância entre os veículos e nunca tente atravessar trechos alagados.