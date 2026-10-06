Reprodução/ TV Globo e Reproduçã0/X Vídeo registra atropelamento de tio de Guilherme Boulos

Carlos Boulos, tio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL-SP), faleceu na madrugada desta terça-feira (06), após ser atropelado durante uma briga de trânsito.

O homem, de 80 anos, estava internado desde o último sábado (03) e, de acordo com registro feito no 14º Distrito Policial (Pinheiros), o óbito foi registrado por volta das 4h, no Hospital das Clínicas.

Após o falecimento de Carlos, as autoridades mudaram o registro da ocorrência de tentativa de homicídio para homicídio consumado. O caso foi inicialmente registrado no no 78º Distrito Policial (Jardins).





A ocorrência

O dentista Carlos Boulos foi atropelado durante uma discussão de trânsito na Avenida 23 de Maio, no Centro de São Paulo.

De acordo com dados fornecidos pela Polícia Civil, o condutor do veículo atropelou o idoso propositalmente após Boulos desembarcar de sua caminhonete para "tirar satisfações". Com o impacto, o homem caiu, bateu a cabeça e sofreu ferimentos graves, sendo socorrido em seguida.

Uma testemunha que vinha logo atrás registrou a cena em vídeo. Com base nas imagens, que registraram a placa do automóvel, os agentes localizaram o motorista.

