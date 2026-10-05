Reprodução/TV Globo Tio de Guilherme Boulos foi atropelado após discussão



Na noite do último sábado (3), o dentista Carlos Boulos, de 80 anos, tio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, foi atropelado durante uma discussão de trânsito na Avenida 23 de Maio, no centro de São Paulo. A assessoria do ministro não divulgou o estado de saúde da vítima nem o hospital em que está internada.

Segundo a Polícia Civil, o condutor do veículo que vinha atrás atropelou o idoso propositalmente após Boulos desembarcar de sua caminhonete para tirar satisfações. Com o impacto, o dentista caiu, bateu a cabeça e sofreu ferimentos graves, sendo socorrido em seguida.

Uma testemunha que vinha logo atrás gravou a cena. Com base nas imagens, que registraram a placa do automóvel, os agentes realizam buscas, mas o motorista ainda não foi localizado.

A ocorrência foi registrada no 78º Distrito Policial (Jardins) como tentativa de homicídio.

O iG entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.