Roberto Lopes/Fickr Chuva em São Paulo

O tempo nublado, chuvoso e instável se mantém presente na cidade de São Paulo nesta terça-feira (06). As temperaturas também seguem amenas, variando entre a mínima de 16°C e a máxima de 24°C.

Durante a manhã, não há previsão de chuva significativa na capital, mas a partir do período da tarde, as chuvas ganham força, variando entre média e forte intensidade, trazendo risco de formação de alagamentos e queda de árvores.

As condições de instabilidade devem ficar presentes em todo o estado, de acordo com a Defesa Civil; as áreas mais afetadas devem ser o setor centro-oeste e as regiões mais próximas à divisa com o Paraná, que terão pancadas de chuva, acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de queda pontual de granizo.

Por conta da possibilidade de acumulados significativos, boa parte do estado de São Paulo segue em estado de alerta para temporais isolados, alagamentos e enxurradas. As áreas mais afetadas do estado, devem ser os setores oeste, sul e centro paulista.





Em dias de chuva extrema, a Defesa Civil orienta a população a não atravessar ruas alagadas ou com enxurradas, afastar-se de árvores e estruturas metálicas frágeis. Os moradores de áreas de risco devem permanecer atentos aos sinais que antecedem os deslizamentos de terra, como rachaduras nas paredes, portas e janelas.

Próximos dias

O tempo segue instável durante toda a primeira parte da semana, com pancadas de chuvas em todo o estado.

Na capital, na quarta-feira (07) o sol deve aparecer entre nuvens, o que favorece a elevação gradual das temperaturas no decorrer do dia; por mais que o sol apareça, os termômetros devem variar entre mínimas de 18°C e máximas que chegam somente aos 25°C.

Entre o meio da tarde e o início da noite, as pancadas de chuvas devem retornar de forma isolada.

Na quinta-feira (08), as temperaturas devem ter uma elevação significativa, podendo chegar a 29°C, de acordo com a previsão da Defesa Civil. Por mais que o dia fique mais quente, a chuva ainda deve ficar presente, com pancadas durante à tarde e a à noite.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Terça-feira (06): Mínima de 16°C, máxima de 24°C. Sol com muitas nuvens a nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal

- Quarta-feira (07): Mínima de 18°C, máxima de 25°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite

- Quinta-feira (08): Mínima de 19°C, máxima de 29°C. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite

- Sexta-feira (09): Mínima de 20°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Muitas nuvens à noite, sem chuva

