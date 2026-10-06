QQ.com Chinês de 71 anos passou 21 anos sobrevivendo como catador de lixo

Um catador de lixo de 71 anos, identificado pelo sobrenome Ru, descobriu no fim de setembro que tinha 424.204 yuans em uma conta de aposentadoria, o equivalente a cerca de R$ 316 mil. As informações são do South China Morning Post.

Morador de Changde, na província de Hunan, na China, o homem passou 21 anos vivendo da coleta de materiais e não sabia que tinha direito ao benefício. O dinheiro havia sido acumulado ao longo dos dez anos anteriores.

Ru recebeu o cartão de uma conta de sua aposentadoria de uma unidade de assistência social de Changde. Quando verificou o saldo, descobriu que tinha o valor guardado.

É claro que estou feliz. Nunca imaginei que isso aconteceria. Sou grato pelo apoio da autoridade de assistência social e de outros departamentos governamentais relacionados Ru, catador de lixo chinês.





No início dos anos 2000, Ru perdeu o emprego em uma loja estatal em Zhuzhou, também em Hunan. Ele havia trabalhado no local durante 30 anos, depois de terminar uma escola técnica.

Ao deixar o emprego, Ru recebeu uma quantia em dinheiro como compensação, que gastou rapidamente, acumulando dívidas. Também teve conflitos com familiares e começou a recolher materiais descartados para conseguir dinheiro. Mais tarde, mudou-se para Changde, onde ficou.

No inverno de 2024, Wu Jinhui e outros funcionários da assistência social encontraram Ru vivendo em um prédio abandonado. O homem não quis ir para um abrigo oferecido pelos funcionários. Segundo Wu, Ru tinha vergonha da situação e preferia continuar vivendo por conta própria.

Os funcionários passaram a levar itens básicos para ele e disseram que poderia receber ajuda. Depois de algum tempo, Ru aceitou ir para o abrigo e forneceu seus dados pessoais. Foi durante esse atendimento que os funcionários descobriram que ele poderia receber aposentadoria.

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Dinheiro acumulou desde 2015

Segundo Wu, Ru atingiu a idade para receber a aposentadoria em 2015. Desde então, tinha direito a receber cerca de 3.700 yuans por mês, aproximadamente R$ 2,7 mil.

Como não recebeu o dinheiro durante esse período, os valores foram sendo acumulados e chegaram a mais de 420 mil yuans ao longo de dez anos.

Ru acreditava que precisaria pagar contribuições por muitos anos depois de deixar o emprego para poder receber a aposentadoria. Como estava sem dinheiro, não fez esses pagamentos.

No entanto, Wu explicou que Ru já havia contribuído durante os 30 anos em que trabalhou na loja estatal. Na época, uma parte do salário era descontada pelo empregador para pagar o sistema de aposentadoria.





Regras de aposentadoria na China

Segundo as regras chinesas, quem contribuiu para o sistema de seguro social por pelo menos 15 anos pode receber aposentadoria ao atingir a idade prevista.

Em 2015, os homens na China podiam se aposentar aos 60 anos. Atualmente, essa idade está sendo aumentada gradualmente até chegar aos 63 anos.

Ao entregar o cartão bancário a Ru, Wu recomendou que ele o mantivesse em segurança, gastasse o dinheiro com cuidado e tomasse cuidado com golpes feitos por telefone.

O idoso disse que sua prioridade agora é alugar um apartamento em Changde. No futuro, pretende visitar sua cidade natal, Zhuzhou.