Rovena Rosa/Agência Brasil Chuva nas ruas de São Paulo

A primeira semana de outubro segue com instabilidades em grande parte do país. As chuvas atingem principalmente o Sul, Sudeste e Centro-Oeste, áreas em que há alerta de perigo para tempestades.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades acontecem por conta da atuação de uma área de baixa pressão entre o norte da Argentina, Paraguai e sul da Bolívia, de um cavado sobre o Sul do Brasil e da formação de um ciclone extratropical no litoral do Rio Grande do Sul.

Sendo assim, a previsão para os próximos dias indicae risco de temporais no Sul, pancadas irregulares no Centro-Oeste e Sudeste.

Por outro lado, um calor intenso atinge o Norte e Nordeste, com as temperaturas variando entre 35 °C e 39 °C no interior nordestino e na Região Norte.

Veja a previsão por região:

Sul

De acordo com o Canal Rural, uma massa de ar polar mantém o tempo firme em grande parte do Rio Grande do Sul. Porém, a atuação de áreas de baixa pressão transporta o calor e umidade e circulação marítima, aumentando as instabilidades na região Sul.

Sendo assim, a semana deve registrar temporais e chuva volumosa em parte do Rio Grande, áreas de Santa Catarina e pontos do Paraná. Os acumulados ainda podem superar a marca de 150 mm devido à atuação de um sistema de baixa pressão.

Além disso, há risco de granizo e rajadas acima de 100 km/h.

Ainda de acordo com os meteorologistas, nesta segunda-feira (5), a previsão indica chuva moderada a forte pela manhã em Santa Catarina, Paraná e parte do estado gaúcho, com risco de temporais isolados. Ao longo do dia, a chuva ganha ainda mais força em áreas dos três estados.

Sudeste

A semana também começa com instabilidades em quase toda a Região Sudeste. A previsão indica chuvas em boa parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e em todo o estado de São Paulo.

Já no Espírito Santo, a previsão é de céu com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Não deve chover apenas no nordeste de Minas Gerais, e o tempo fica abafado nas capitais.

A condição ocorre por conta da passagem de uma frente fria somada à formação de uma área de baixa pressão próxima à costa de São Paulo, o que aumenta as instabilidades no oeste, sul e litoral paulista, conforme explicou o Canal Rural.

Sendo assim, a semana será marcada por temporais. Além disso, os próximos dias serão de calor acima de 34°C nos quatro estados.

No norte de Minas Gerais, inclusive, a temperatura pode chegar a 40°C, aumentando o risco de incêndios e reduzindo a umidade relativa do ar para menos de 30%.

Centro-Oeste

A combinação do calor e da umidade também favorece pancadas de chuva em grande parte da Região Centro-Oeste.

A previsão indica chuvas com temporais isolados em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal. De acordo com os meteorologistas do Inmet, quase todo o Mato Grosso do Sul está sob alerta laranja de perigo para tempestades.

O aviso indica chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) e queda de granizo. Além disso, há o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Por outro lado, mesmo com a chuva, a semana deve ter calor de até 40°C em algumas áreas do Centro-Oeste.

Norte

A semana começa com aumento da nebulosidade e tempo instável em grande parte da região Norte. A previsão indica chuva acompanhada de trovoadas no Amazonas, parte de Rondônia, do Pará, áreas de Roraima e do Tocantins.

Segundo o Inmet, não há previsão de chuva apenas no centro e oeste do Acre. Nas demais áreas ocorrem chuvas isoladas.

Durante a semana, as instabilidades persistem no Pará, grande parte do Tocantins, Rondônia, Roraima e no norte do Amazonas. A chuva pode ser de intensidade moderada a forte, com risco de temporais isolados.

No norte do Pará, Amapá e Acre, o tempo permanece mais firme, com alertas para baixa umidade relativa do ar, risco de incêndios e temperaturas de até 42°C.

Nordeste

Durante esta semana, o tempo praticamente não muda na região Nordeste, conforme informou o Inmet. O tempo permanece seco no interior da região, com calor predominando e máximas de 39°C a 41°C.

Por outro lado, ao longo da faixa litorânea e no oeste da região, entre o oeste do Maranhão e da Bahia, o céu fica com muitas nuvens e há possibilidade de chuvas isoladas.

A previsão do Canal Rural indica que, no litoral leste, entre o Rio Grande do Norte e Salvador, também são esperadas chuvas fracas a moderadas.

Há possibilidade de pancadas de chuva somente no oeste da Bahia, devido ao aumento da umidade e ao aquecimento durante o dia.



