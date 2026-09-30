Micaela Wentz/ iG Trem estacionado na Linha 2-Verde, na Estação Alto do Ipiranga, Zona Sul da capital

O Metrô de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) oferecem um auxílio à população desempregada da Região Metropolitana de São Paulo: a Credencial para Trabalhadores Desempregados, que permite viagens gratuitas pelos trilhos por até 90 dias.

O benefício vale somente no transporte público sob trilhos, como as estações operadas pela CPTM ou Metrô de São Paulo, e não pode ser utilizado em outros transportes, como ônibus. Após os 90 dias, o auxílio não pode ser renovado.

Quem está elegível

O benefício está disponível para o trabalhador que está desempregado há mais de 30 dias e menos de 180, com a baixa comprovada em sua Carteira Profissional, emitida pelo Ministério do Trabalho.

O auxílio tem como objetivo ajudar o trabalhador a procurar por um novo emprego sem ter que se preocupar com os gastos da locomoção entre as idas às entrevistas, garantindo acesso integrado à estações com passagens totalmente gratuitas.

O cartão pode ser utilizado quantas vezes for necessário dentro dos 90 dias pelo qual fica ativo, respeitando o intervalo de 30 minutos entre cada utilização das passagens.





Como solicitar o benefício

Para solicitar o Cartão do Trabalhador Desempregado, é necessário acessar o site do Cartão TOP, procurar a área de “solicitação do cartão” e clicar em “Cartão do Trabalhador Desempregado”. Após o acesso, à opção “como solicitar o meu cartão”, uma lista de requerimentos aparecerá.

Para garantir que o cartão seja aprovado, alguns documentos são solicitados, são eles: Foto do RG e CPF, Extrato de Contribuição CNIS atualizado e Rescisão Contratual de trabalho ou ATA judicial. Outras informações pessoais também são solicitadas no formulário, como endereço para o recebimento do cartão e dados da carteira de trabalho.

É necessário anexar os documentos e fazer o upload das fotos ou arquivos, sempre tentando manter a legibilidade ao máximo, para que atrasos na análise sejam evitados.

Após o envio, um e-mail será enviado à conta informada para confirmar a solicitação; é necessário ficar atento ao telefone e/ou e-mail cadastrado no formulário para conferir a devolutiva da solicitação enviada pela equipe do TOP.

Uso indevido

Em casos de utilização do cartão por terceiros, por um trabalhador já empregado ou para fins que não seja a busca por um novo trabalho, o usuário poderá ter o benefício suspenso por 2 anos. A suspensão também vale caso o cartão seja utilizado após o prazo de 90 dias, assim como no caso do cartão estar danificado ou com rasura nos dados do usuário.

