Ataque de rottweilers deixa idosa em estado grave
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Ataque de rottweilers deixa idosa em estado grave

Uma idosa de 72 anos ficou gravemente ferida  após ser atacada por dois cães da raça rottweiler , na manhã da última terça-feira (29). A vítima sofreu fraturas nos braços, ferimentos profundos na cabeça e no pescoço e perdeu as duas orelhas durante o ataque.

O caso aconteceu no bairro Jardim Cachoeira, em Amparo, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, os animais teriam escapado de um imóvel antes de avançarem contra a mulher.

Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Anna Cintra. De acordo com o boletim médico, a mulher foi encaminhada ao centro cirúrgico e permanece internada em estado grave.

Vítima corre risco de amputação

Além das fraturas nos braços e das lesões na cabeça, a idosa sofreu múltiplas mordidas no pescoço e nos membros inferiores, e ferimentos extensos nos antebraços.

O membro superior direito ficou comprometido e, segundo as informações médicas divulgadas após o atendimento, existe risco de amputação.

A filha da vítima relatou que a mãe estava a caminho do trabalho quando foi atacada pelos cães. Ela permanece internada sob cuidados médicos.

Cães teriam escapado de imóvel

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os policiais que atenderam a ocorrência constataram que os dois rottweilers haviam escapado de um imóvel.

As circunstâncias que permitiram a saída dos animais ainda são investigadas. Segundo relatos divulgados após o caso, os responsáveis afirmaram que haviam deixado o portão fechado. Um dos tutores, porém, relatou que o portão de correr estava fora do trilho e apresentava sinais de ter sido forçado.

Uma vizinha também afirmou que os cães já teriam escapado do imóvel em outras ocasiões. A perícia foi acionada para analisar as condições do local e esclarecer como os animais conseguiram sair.

Responsável pelos cães é investigado

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Amparo como lesão corporal e omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

Um homem de 43 anos, apontado como responsável pelos cães, é investigado. A Polícia Civil deve apurar as circunstâncias do ataque e eventual responsabilidade pela fuga dos animais.

Rottweilers passam por observação

Após o ataque, os dois cães foram localizados e permaneceram sob responsabilidade das autoridades.

Uma equipe da Unidade de Vigilância em Zoonoses de Amparo vistoriou o imóvel e informou que os animais estavam saudáveis e haviam sido vacinados recentemente. Eles devem permanecer sob observação por, pelo menos, dez dias, conforme o procedimento adotado para acompanhamento relacionado ao risco de raiva.

Em locais públicos do estado de São Paulo, cães da raça rottweiler estão sujeitos a regras específicas de condução, incluindo o uso de guia, coleira e focinheira.

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