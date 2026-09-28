Divulgação / Polícia MT Viatura

Uma cabeça humana foi encontrada em uma praça no Jardim São Luís, na Zona Sul de São Paulo, na manhã de domingo (27). A vítima ainda não havia sido identificada até a última atualização divulgada pelas autoridades.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e tenta descobrir a identidade da vítima. Exames periciais foram solicitados e vestígios de sangue foram encontrados nas proximidades do local onde estava a parte do corpo.





Policiais militares foram acionados após a localização da cabeça em uma praça situada entre a Avenida Guido Caloi e a Ponte Transamérica. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o local foi preservado e passou por diligências. A pasta confirmou a localização dos vestígios de sangue nas proximidades.

A ocorrência foi registrada no 11º Distrito Policial como morte suspeita e encontro de cadáver ou parte relevante. A Polícia Civil trabalha para esclarecer como a vítima morreu e quem deixou a cabeça na praça.

Até a madrugada desta segunda-feira (28), não havia informação oficial sobre a localização de outras partes do corpo ou sobre suspeitos identificados no caso.