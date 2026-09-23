Divulgação/ ViaMobilidade Trem da Linha 9-Esmeralda, da ViaMobilidade

A Linha 9-Esmeralda, da ViaMobilidade, registra maiores intervalos entre trens no trecho que liga as estações Autódromo e Varginha, na manhã desta quarta-feira (23). O registro de atraso acontece após fortes chuvas atingirem a capital paulista, gerando risco de deslizamento em uma área de terreno inclinado (talude) próxima à via férrea, na altura de Interlagos, Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a ViaMobilidade, concessionária responsável pela linha, o risco foi identificado em decorrência do volume de chuva registrado na região. Diante do perigo, a Defesa Civil foi acionada e realiza uma inspeção técnica no local para avaliar as condições do terreno.

Como medida preventiva, o embarque e o desembarque de passageiros na estação Primavera-Interlagos passaram a ser feitos por uma única plataforma, enquanto equipes de manutenção permanecem no local monitorando a situação. Agentes de Atendimento e Segurança da concessionária também estão a postos para orientar os usuários nas estações afetadas.

O site da concessionária, que informa o funcionamento das linhas, publicou o primeiro aviso de “maiores Intervalos” às 5h44 da manhã. A orientação de embarque e desembarque em uma única plataforma, foi feita por volta das 6h10.





Reforço no trecho de maior demanda

Para amenizar o impacto na circulação dos passageiros, a ViaMobilidade ampliou o trajeto de ida e volta cumprido pelos trens, chamado de “looping”, entre as estações Osasco e Jurubatuba-Senac, atendendo a demanda do trecho de maior fluxo de passageiros. Neste espaço, os intervalos entre as composições foram mantidos em quatro minutos.

Já no trecho entre as estações Varginha e Jurubatuba-Senac, que intregra a área diretamente afetada pelo risco de deslizamento, os trens passaram a circular com intervalo médio de dez minutos, segundo informações fornecidas pela concessionária.

Linha 5-Lilás também teve falha

Mais cedo, a Linha 5-Lilás também enfrentou instabilidade na operação, mas, de acordo com a ViaMobilidade, a situação já foi revertida.

O problema aconteceu em decorrência de uma falha em um equipamento de via na região de Campo Limpo, na Zona Sul da capital. A falha obrigou os trens a circularem com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações.

Ao iG, a concessionária informou que a Linha 5-Lilás já retomou os intervalos e a velocidade programados para o horário, sem impactos adicionais registrados até o momento.

