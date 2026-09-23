Divulgação Equipe do BRAvO após anúncio na Avenida Paulista



Em seu primeiro dia de atuação, o Batalhão de Resposta Avançada Operacional (BRAvO), unidade recém-criada da Polícia Militar de São Paulo, já registrou prisões, a captura de um foragido da Justiça e a recuperação de um celular roubado na capital paulista. As equipes também foram acionadas para uma tentativa de homicídio na terça-feira (22), data de lançamento do batalhão.

A nova equipe foi anunciada pelo Governo de São Paulo, durante um evento na Avenida Paulista, e é voltada ao combate de crimes como os praticados por falsos entregadores e gangues do "quebra-vidro". De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o efetivo inicial é composto por 250 policiais e 150 motocicletas; a novidade operacional é o uso de fuzis por policiais na garupa das motos. Todos os agentes fazem o uso de câmeras corporais.

Tentativa de homicídio na Santa Cecília

Por volta das 16h, logo após o anúncio da inauguração do batalhão, uma equipe do BRAvO foi mobilizada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) até a Rua Martim Francisco, na Santa Cecília, na região central da cidade, após relato de que um homem havia sido esfaqueado no local.

Com base nas características descritas e repassadas sobre a suspeita, de 53 anos, os policiais conseguiram encontrá-la e prendê-la ainda durante o chamado. A arma branca usada no ataque foi apreendida e irá passar por perícia.





A vítima do ataque foi socorrida e levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O caso foi registrado no 2º Distrito Policial, no Bom Retiro, como tentativa de homicídio e lesão corporal.

Fuga na Favela do Gato

Ainda por volta das 16h, outra equipe do batalhão patrulhava a região da Favela do Gato, no Bom Retiro, centro de São Paulo, quando um homem percebeu a aproximação dos policiais e começou a correr. Durante a fuga, ele descartou um smartphone e uma ferramenta usada para arrombar vidros de veículos.

O suspeito, de 20 anos, foi detido ao chegar na Avenida Presidente Castelo Branco. Segundo os policiais, ele confessou ter acabado de furtar o telefone após quebrar o vidro de um carro, na pista local da Marginal Tietê, momentos antes de tentar se refugiar na comunidade. O celular roubado foi recuperado, e o homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

A atuação do batalhão já conta com uma nova operação, que terá início nesta quarta-feira (23), a partir das 15h, com a saída da equipe pela Praça da Sé, região do centro histórico paulista.

