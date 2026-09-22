Divulgação/Secretaria de Segurança Pública (SSP) Policiais do BRAvO

O governo de São Paulo anunciou nesta terça-feira (22) a criação do Batalhão de Resposta Avançada Operacional (BRAvO), um grupo ostensivo e tático voltado ao combate de crimes como os praticados por falsos entregadores e gangues do quebra-vidro. O anúncio ocorreu em evento na Avenida Paulista, na região central da capital, sem a presença do governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o efetivo inicial será composto por 250 policiais e 150 motocicletas, estrutura desenhada para agilizar o deslocamento em vias públicas, incursões em comunidades e ações em regiões periféricas. A novidade operacional é o uso de fuzis por policiais na garupa das motos. Todos os agentes farão o uso de câmeras corporais.

As equipes em patrulhamento serão direcionadas pelo Muralha Paulista — sistema de inteligência e monitoramento do Estado —, com base em estatísticas criminais e indicadores que apontam os locais com maior incidência de roubos e furtos.





"O BRAvO transforma informação em ação policial. A inteligência nos ajuda a identificar onde o crime está acontecendo, e a mobilidade permite colocar rapidamente policiais preparados nesses pontos. É uma estrutura pensada para ampliar a presença do Estado e a capacidade de resposta onde ela é mais necessária", afirmou o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, em nota.

Atuação especializada e integração de dados

A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Glauce Cavalli, destacou que a nova unidade reunirá policiamento preventivo, apoio tático e atuação especializada. "As equipes poderão ser empregadas em patrulhamento ostensivo, abordagens, bloqueios, fiscalizações e intervenções de maior complexidade, conforme o planejamento operacional", ressaltou a comandante, também em nota.

Proposta em ano eleitoral

O reforço no policiamento responde a uma das principais preocupações da população durante o período eleitoral: a segurança pública. Em seu programa de governo, Tarcísio cita a criação desta unidade ao lado de outro projeto de funcionamento 24 horas — o Centro de Inteligência e Inovação —, desenhado para integrar todas as forças de segurança do Estado.

"Teremos mais tecnologia e inteligência para fortalecer a presença territorial, com policiamento ostensivo, criação de equipes táticas de atuação matricial e batalhão especializado de motocicletas, atendendo à transformação da dinâmica urbana das últimas décadas, em momentos com grande deslocamento de pessoas, nos parques, comunidades e ambientes de difícil acesso", diz um trecho do plano de governo protocolado na Justiça Eleitoral de São Paulo.