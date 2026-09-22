Reprodução/Secretaria da Segurança Pública de São Paulo Câmeras de segurança flagram suspeitos de roubarem o celular de Marco Aurélio Cunha, que caiu durante a perseguição

Dois homens apontados como responsáveis pelo furto do celular do ex-vereador, ex-dirigente do São Paulo Futebol Clube (SPFC) e comentarista esportivo Marco Aurélio Cunha foram presos pela Polícia Civil paulista. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), os dois homens foram localizados, conduzidos à delegacia e indiciados, respondendo por furto qualificado.

Gustavo Gabriel Vieira de Lira e Vitor Bernardino Nabuco foram localizados em seus respectivos endereços no momento do cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela Justiça. Segundo informações da SSP, na casa de Gustavo, os policiais apreenderam dois celulares, um deles com registro de furto de uma ocorrência de 2025, o que levou à sua prisão em flagrante também por receptação, além da indiciação por furto qualificado no inquérito sobre o caso de Marco Aurélio.

Já no endereço de Vitor, foram apreendidos um celular e uma blusa que teria sido usada no dia do crime. Ele foi indiciado por furto qualificado praticado mediante concurso de duas ou mais pessoas; depois de passar pelos procedimentos legais, foi liberado.

As prisões aconteceram na última quinta-feira (17) e os aparelhos apreendidos passarão por perícia.

De acordo com a SSP, o celular de Marco Aurélio não foi localizado, mas as investigações seguem ativas para identificar o receptador e recuperar o aparelho. O caso é investigado pela 2ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Furtos, Roubos e Receptação de Cargas (2ª DISCCPAT), do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).





O crime

O episódio que motivou a investigação aconteceu na noite de 12 de agosto, na Avenida Doutor Arnaldo, Zona Oeste da capital, próximo à Estação Clínicas do Metrô, na Linha 2-Verde. Marco Aurélio, que é médico e também ocupou um mandato de vereador pelo PSD, estava no banco de trás de um táxi quando um integrante da chamada "gangue do quebra-vidros" estilhaçou o vidro do carro e arrancou o aparelho de sua mão.

Em vídeo divulgado através de suas redes sociais, o ex-dirigente do SPFC afirmou que, ao perceber o que havia acontecido, saiu do veículo e correu atrás do assaltante. O suspeito entrou em uma escada de acesso ao Metrô, próxima ao Cemitério do Araçá, e caiu; Marco, depois, também acabou caindo no mesmo trecho.

Com a queda, a vítima teve cinco costelas fraturadas, um ferimento na cabeça e um pequeno pneumotórax. Ele teve alta após ficar internado por quatro dias e sua recuperação foi boa.

Câmeras de vigilância instaladas na Estação Clínicas registraram tanto a queda do ex-vereador quanto a fuga da dupla para dentro do metrô, imagens que se tornaram peça-chave para a identificação dos suspeitos. As mesmas câmeras já haviam flagrado anteriormente os dois quebrando vidros de outros veículos no mesmo trecho da avenida, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

