Reprodução Matheus Fernandes Machado, conhecido como Ugoianin, deve ser transferido para outra unidade de detenção nos EUA

O influenciador goiano Matheus Fernandes Machado, de 28 anos, conhecido como Ugoianin, informou à família que seria transferido para outra unidade de detenção nos Estados Unidos. A prima dele, Ludmilla Machado, disse que conseguiu conversar com o brasileiro na manhã desta quarta-feira (23), pelo horário de Brasília, quando recebeu a informação.

O contato ocorreu em meio à mobilização de familiares, amigos e seguidores para ajudar o influenciador, detido após atravessar a fronteira entre o México e os Estados Unidos. Ludmilla, que mora no país norte-americano, tem usado as redes sociais para compartilhar informações sobre o primo e buscar apoio.

Antes de conseguir falar com Matheus nesta manhã, ela havia manifestado preocupação por não receber novas ligações. Em vídeo públicado nas redes sociais, ela disse que "a prioridade agora é tirar ele de lá, para a gente poder ajudar ele e dar esse suporte”, declarou.

Segundo Ludmilla, nos contatos anteriores, Matheus chorava e relatava dificuldades na unidade onde estava detido. A família busca orientação jurídica para acompanhar o caso e demonstrou preocupação com o destino do brasileiro em uma eventual deportação.

A mobilização também levou amigos e seguidores a discutir a possibilidade de uma vaquinha para custear assistência jurídica, alimentação e despesas.

O Itamaraty declarou que a rede consular brasileira está disponível para prestar assistência quando solicitada. O ministério não divulgou informações individuais sobre o caso, em respeito à privacidade dos cidadãos atendidos.

Morador de Goiânia, Matheus reúne cerca de 40 mil seguidores no Instagram, onde publica vídeos de humor e conteúdos relacionados ao Vila Nova, clube pelo qual torce.



