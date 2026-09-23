Foto: Divulgação/SPVias Obras de pavimentação em rodovias do sudoeste paulista alteram o tráfego, nesta semana

Motoristas que circulam pelo sudoeste paulista devem redobrar a atenção nesta semana. Obras de pavimentação e drenagem serão realizadas em trechos das rodovias Castello Branco (SP-280), Raposo Tavares (SP-270), SP-127 e Francisco Alves Negrão (SP-258) até sábado (26).

Os serviços podem provocar alterações no tráfego e exigem atenção dos condutores que passarem pelas áreas em obras. Segundo a concessionária responsável, os trabalhos fazem parte das ações de recuperação e melhoria da malha viária e têm como objetivo aumentar a segurança e melhorar as condições das estradas.

Veja onde haverá obras:

Castello Branco (SP-280)

Na Castello Branco, haverá frentes de pavimentação em dois pontos.

Entre Bofete e Pardinho, os trabalhos serão realizados entre os quilômetros 185 e 191, na pista sentido leste.

Já em Avaré, a intervenção ocorre entre os quilômetros 246 e 251, nas pistas leste e oeste.

Raposo Tavares (SP-270)

Na Raposo Tavares, a pavimentação será feita entre Itapetininga e Alambari, do quilômetro 145 ao 148, na pista sentido oeste.

O trecho pode apresentar mudanças na circulação dos veículos durante a execução dos serviços.

SP-127

A programação também inclui dois trechos da SP-127.

Entre Itapetininga e São Miguel Arcanjo, haverá pavimentação do quilômetro 147 ao 150, na pista sentido sul.

Entre Capão Bonito e Itapetininga, os trabalhos envolvem pavimentação e drenagem entre os quilômetros 208 e 214, nos dois sentidos da rodovia.

SP-258

Em Itararé, a pavimentação será realizada entre os quilômetros 305 e 308, na pista sentido leste.

Cronograma pode mudar

A programação está prevista para seguir até sábado (26), mas pode sofrer alterações caso as condições climáticas ou operacionais impeçam a execução dos serviços.

A orientação aos motoristas é respeitar a sinalização implantada nos trechos, reduzir a velocidade quando necessário e manter atenção redobrada ao passar pelas áreas com equipes trabalhando.

Obras fazem parte de programa maior

As intervenções integram um programa de modernização da malha administrada pela SPVias. Segundo a concessionária, a iniciativa prevê a recuperação de 100% da malha sob concessão, com investimento estimado em R$ 1 bilhão ao longo de 48 meses.

A SPVias administra aproximadamente 508,6 quilômetros de rodovias, incluindo as estradas Castello Branco, Raposo Tavares, SP-127 e SP-258.

Além da pavimentação, o programa inclui serviços de conservação, sinalização, drenagem e manutenção da infraestrutura rodoviária.

Como obter informações

Motoristas que precisarem de informações sobre as condições das rodovias ou sobre o andamento dos serviços podem entrar em contato com a concessionária pelo 0800 703 50 30, que também funciona como WhatsApp.

O cronograma atualizado também pode ser consultado nos canais oficiais da concessionária.